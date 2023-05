La collezione Peggy Guggenheim di Venezia è il museo di arte moderna e contemporanea più frequentato d’Italia: nel 2022 ha fatto registrare 381mila visitatori, per fare un raffronto il MAXXI di Roma, museo nazionale per il contemporaneo, nello stesso periodo ne ha avuti 219mila. Nonostante questi numeri e la popolarità di certe opere, come quelle di Picasso, Pollock o i magnifici Magritte, la collezione riesce ancora a riservare delle sorprese.

È il caso della mostra dedicata al pittore veneziano Edmondo Bacci – artista molto apprezzato in vita, ma oggi poco noto al grande pubblico – che proprio Peggy Guggenheim aveva scoperto per prima, arrivando a paragonare i suoi dipinti astratti a quelli di Kandinskij, al livello di potenza poetica.

Nato nel 1913 e morto nel 1978, sempre nella città lagunare, Edmondo Bacci si è formato all’Accademia di belle arti di Venezia e per tutta la sua carriera è rimasto legato alla galleria del Cavallino.

La sua pittura si distingue per la rapidità con cui ha saputo cogliere le possibilità di una nuova astrazione e per lo stile personale con cui ha rielaborato le lezioni che venivano dalla tendenze più contemporanee in Europa e negli Stati Uniti. Il risultato, che non può prescindere dal senso della pittura veneziana per la luce, come ben dimostra l’accostamento con un Giudizio finale di Giambattista Tiepolo che chiude la mostra, è una pratica personale, ma consapevole, che sfrutta il colore come opportunità e restituisce anche una diversa percezione della realtà, per esempio nella serie dedicata a Cantieri e Fabbriche.

Qui le forme dell’immaginario industriale si fondono con i piani di colore per presentare qualcosa di nuovo, qualcosa di potentemente pittorico, con le linee che si fanno significanti decisivi, come accadeva per esempio con le ricerche di Mondrian, per citare un altro gigante del novecento. E il lavoro di Bacci, oltre che da Peggy Guggenheim, fu molto apprezzato anche da istituzioni internazionali come il Moma di New York il cui direttore Alfred Barr Jr. acquistò un dipinto del 1953 che è tuttora in collezione e che adesso viene esposto a Venezia, per la prima volta al pubblico italiano.