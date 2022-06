Fausto e Anna Maria sono due pensionati di Lodi. Lei ha 77 anni e lui 76. Sposati da cinquantuno, nel caldo eccezionale di maggio 2022 camminano insieme nei pressi del campo sportivo di Monzuno, sull’Appennino bolognese. Stanno percorrendo la seconda tappa della via degli Dei. “Andiamo in montagna da sempre, ma questo è il nostro primo cammino”, raccontano. Sono ben attrezzati: scarpe da trekking e zaini comodi. L’itinerario che hanno scelto – 125 chilometri tra piazza Maggiore, a Bologna, e piazza della Signoria, a Firenze – è diventato in pochi anni il più popolare dei cammini italiani: nel 2021 lo hanno percorso almeno 10mila persone, più del doppio rispetto al 2019, prima della pandemia. La via degli Dei può essere percorsa in cinque o sei giorni.

Non è ancora estate, ma in poche ore da Monzuno passano decine di persone a piedi, dirette, come Fausto e Anna Maria, nel capoluogo toscano. Molti sono giovani, che si muovono in gruppo, in coppia o da soli. Dario, 59 anni, cammina con Federico e Marco, due ragazzi che giocano a calcio nella squadra che allena. “Volevo farlo da solo, partivo per un’esigenza mia, ma prima l’uno e poi l’altro mi hanno chiesto di unirsi”, racconta.

“Sono mesi che il 2 giugno facciamo il tutto esaurito”, racconta Lilith Meier. Ha 31 anni, è nata a Torino e si è trasferita a Monzuno per gestire il rifugio Acatù, “a casa tua”, in dialetto, con il compagno Nicola Boreali. Hanno aperto nell’estate del 2021. “Cinque anni fa ho fatto il cammino di Santiago. Tornata in Italia ho cominciato a esplorare la via degli Dei. Mancava un’accoglienza economica e comunitaria, strutture come quelle che avevo incontrato nel nord della Spagna. C’erano solo bed&breakfast, ma cari, e non offrivano la possibilità di creare un clima di fratellanza tra camminatori, per esempio mangiando tutti insieme. Le persone che camminano, anche se non si conoscono, condividono un pezzo di vita e si scoprono simili in cammino. Qui da noi, per esempio, a cena sediamo tutti alla stessa tavola”, spiega.

Ad Acatù chi ha la tenda può dormire anche per cinque euro a notte. Ne spende dieci se sceglie di dormire nelle tende che Lilith e Nicola hanno sistemato in giardino. Il loro progetto deve molto a ReStartApp, un percorso di formazione residenziale della Fondazione Edoardo Garrone nato per accompagnare giovani che vogliono avviare un’attività d’impresa nel territorio appenninico. Il campus offre competenze gestionali per far maturare e rendere concrete idee o aspirazioni. Lilith ha partecipato all’edizione 2020: “Stavo per partire per l’India, per un lavoro nella cooperazione internazionale”, racconta. È rimasta in Italia, invece, trasformando in impresa, grazie al campus, un desiderio che aveva maturato nel tempo: “A sedici anni dicevo che da grande avrei aperto un ostello. Sulla via degli Dei abbiamo preso l’anno perfetto, il 2021”.