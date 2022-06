La Monza benestante, nel centro storico o nei quartieri di villini affacciati sulla villa Reale e il suo parco, ha sempre votato tra centro e destra. Del resto, a pochi chilometri dal parco di Monza c’è Arcore, con la villa di Silvio Berlusconi. Sul lato opposto, tra Monza e Sesto San Giovanni, giganteggia la torre con gli studi di Mediaset. È di Berlusconi anche la società Monza calcio, appena tornata in serie A con una fatidica vittoria sul campo del Pisa, che centinaia di tifosi hanno guardato sul maxischermo allestito davanti allo stadio cittadino. Fuori dal centro storico e dai villini però la geografia urbana è più complessa.

Partiamo dalla stazione di Monza centrale: qui ogni mattina oltre 18mila persone prendono un treno suburbano o regionale per andare a lavorare a Milano o nella sua immensa area metropolitana (era un dato pre pandemia, ma è tornato attuale). Intanto, circa 12mila studenti arrivano dalla Brianza per frequentare il liceo o altre scuole superiori, o la facoltà di medicina dell’università di Milano Bicocca che ha sede appunto a Monza. Ogni mattina inoltre circa 150mila veicoli percorrono le grandi direttrici stradali che sfiorano Monza da nord, in direzione Milano, per fare la sera il percorso inverso. Segno concreto di un’area metropolitana integrata ben oltre la provincia.

“All’inizio di quest’anno l’attività economica era tornata più o meno al livello precedente alla pandemia”, osserva Carlo Abbà, ingegnere elettronico e manager, già assessore alle attività produttive in una passata giunta di centrosinistra. Si riferisce all’intera Brianza, un tessuto di piccole e medie imprese che vanno dalla meccanica di precisione ai macchinari industriali, dall’alta tecnologia, all’artigianato del mobile, e naturalmente ai servizi, in particolare la logistica. Qualche realtà industriale resta anche in città. “Il problema casomai è trovare il personale qualificato, tecnici specializzati. Perfino in settori tradizionali come l’impiantistica c’è chi rinuncia a nuove commesse per mancanza di addetti”, dice Abbà.

Lasciando il centro storico si raggiunge la camera del lavoro, nella zona est della città. Oltre il fiume Lambro e la ferrovia, ecco un quartiere dove i capannoni industriali si alternano a vecchie case popolari e nuove palazzine, tra negozi con insegne di alimentari romeni o maghrebini. “È vero: sembra che questa città non sappia cogliere le innovazioni”, dice Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil di Monza e Brianza. A prima vista la provincia sta uscendo dalla crisi: l’occupazione industriale è più o meno stabile e la disoccupazione, al 6,6 per cento, è al di sotto dalla media italiana. “Ma i numeri non dicono tutto”, osserva Mondellini. Sono scomparsi posti di lavoro nelle manifatture o nella filiera automobilistica, compensati da edilizia, logistica e servizi. Più di metà delle nuove assunzioni del 2021 sono a tempo determinato, la durata dei contratti è sempre più breve (in questo Monza rispecchia l’andamento italiano), e in mansioni basse. “Trovo preoccupante che i profili più richiesti siano commessi o baristi”.

Inoltre, negli ultimi tre anni a Monza è cresciuto il numero di famiglie e individui che percepiscono il reddito di cittadinanza, segno di tempi difficili. E oltre un quinto (22 per cento) dei giovani in Monza-Brianza sono neet: non sono nel sistema scolastico, nella formazione professionale né sono occupati. “Questa è una vera emergenza. La città deve tornare ad attrarre sviluppo, ricerca, imprese che investono nelle competenze e nell’innovazione. Solo così si crea lavoro buono, cioè qualificato”, continua la dirigente della camera del lavoro.

In un documento rivolto ai candidati, Cgil e Cisl propongono di creare a Monza un “hub della tecnologia”: una sorta di laboratorio, “un collegamento tra l’università e le imprese, tra la ricerca e chi investe nell’innovazione”, spiega Mondellini. “È paradossale che la sola innovazione urbanistica degli ultimi anni sia il prolungamento della metropolitana milanese”. Si parlava da decenni di portare la linea M5 fino a Monza centro: il progetto è infine operativo, anche se potrebbe richiedere una decina d’anni.