Oscar non è un’eccezione. A Roma molti minori stranieri (in particolare quelli arrivati per ricongiungimento familiare) rimangono mesi a casa. In Italia ogni bambino ha il diritto-dovere all’istruzione. Lo dice la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia , ratificata dall’Italia nel 1991, lo affermano la costituzione e la legislazione successiva, che fissa l’obbligo scolastico fino a 16 anni. Ma per le famiglie migranti un banale passaggio amministrativo è un’odissea, un diritto diventa una faticosa conquista.

Il problema è denunciato da anni da Rete ScuoleMigranti , un organismo di coordinamento di 87 associazioni che insegnano italiano agli stranieri nel Lazio: vanno da gruppi di volontariato di quartiere a realtà consolidate come le Scuole Popolari o la Comunità di sant’Egidio. Antonella Priori, docente di italiano a stranieri e attivista della Rete, sui respingimenti scolastici ha scritto e raccolto dati. “Le famiglie spesso non hanno informazioni sul sistema scolastico italiano”, dice. “Se non incontrano un’associazione che li aiuta, possono tenere i figli a casa anche un anno. Se vanno di persona nelle scuole più vicine a iscriverli spesso ricevono dei dinieghi. Lo scopriamo quando le mamme vengono la mattina ai corsi di lingua e portano i bambini”.

Avvolta dal suo velo e da un elegante vestito a fiori, seria e composta, Mim è una bambina di 9 anni, arrivata a febbraio dal Bangladesh a Tor Pignattara, a Roma. Siamo nel quinto municipio, dove la presenza di stranieri è molto alta (il 17,7 per cento della popolazione). Sono cinesi, filippini, rumeni, egiziani e soprattutto bangladesi, che arrivano legalmente per ricongiungimento familiare. I genitori di Mim hanno provato a iscriverla a due scuole elementari ma erano piene. Sono passati mesi, poi hanno incontrato l’associazione AltraMente, che a settembre ha trovato finalmente una classe per lei.

AltraMente è ospitata nei locali di una scuola, l’istituto comprensivo di via Laparelli. Solo una porta separa le aule dell’associazione da quelle della scuola, ma quel confine – che segna simbolicamente l’ingresso nel nuovo paese, la possibilità di un percorso di integrazione e di cittadinanza – può diventare una barriera. Un’altra associazione di Tor Pignattara, Asinitas, si rivolge in particolare alle donne straniere: le operatrici raccontano di quanto sia difficile, in un quartiere ad alta pressione demografica, trovare un posto a scuola.

Giovanna Salerno insegna inglese alla Rosa Parks, le medie della Pisacane, una scuola simbolo di accoglienza e integrazione. È felice di lavorare in una scuola multiculturale, ma conferma: “I ragazzi arrivano tutto l’anno, abbiamo sempre accolto tutti, con un grande impegno. Vengono qui perché sanno che difficilmente mandiamo via un alunno, ma ci sono limiti di capienza. Ora siamo anche noi in difficoltà”.

A Tor Pignattara incontro anche Halida e Jamal, due gemelli di 14 anni della Guinea. Arrivati regolarmente nel maggio del 2022 per ricongiungimento familiare, sono entrati alle medie Rosa Parks nove mesi dopo. Il padre non ha cercato una scuola subito e spiega perchè: “Voglio il meglio per i miei figli, lo studio è importante. Ma il permesso di soggiorno arriva dopo mesi, pensavo che senza non ci si potesse iscrivere”.

Il fatto è che molti genitori migranti conoscono poco la lingua e le norme italiane. Non sanno che in Italia l’istruzione, oltre ad essere un diritto, è un obbligo. Papia Atkar, di origine bangladese, operatrice legale e responsabile del settore immigrazione per Arci Roma, segue decine di persone al mese. “Non c’è un’informativa chiara per chi arriva. Eppure per i ricongiungimenti familiari sarebbe semplice: informazioni in più lingue sul sistema scolastico italiano, da consegnare all’arrivo o meglio prima, nel paese di origine. La digitalizzazione delle iscrizioni non aiuta, non sempre chi arriva ha le competenze”.

Per supportare le famiglie straniere la Comunità di sant’Egidio ha aperto in più quartieri degli sportelli dedicati alla scuola. Visitarli dà la misura del problema. In una mattina di settembre, in quello di Trastevere ci sono centinaia di persone in fila, in prevalenza latinoamericani, che non sanno come fare l’iscrizione o hanno avuto dei rifiuti.

Ma la disinformazione non è l’unico ostacolo e lo dimostra la storia di Halida e Jamal. Inseriti a scuola, i gemelli si sono molto impegnati nello studio e in pochi mesi hanno raggiunto un livello base di italiano. Halida vorrebbe lavorare in campo sanitario e Jamal vorrebbe fare il meccanico. Dopo l’esame di terza media, il padre ha provato a iscriverli a un istituto professionale ma gli hanno detto che le classi erano piene. Hanno rischiato di perdere altri mesi. È servito l’intervento dell’ex insegnante delle medie, che ha parlato con la segreteria, per scoprire che due posti c’erano.