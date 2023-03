Perché è così difficile, quasi impossibile, arrivare in Italia e in Europa dall’estero seguendo canali legali? Sono sempre più numerose le persone che cominciano a porsi questa domanda, alla luce del naufragio del 26 febbraio a Cutro e della catena di tragedie e lutti degli ultimi anni. Non è facile rispondere, ma bisogna cominciare a farlo.

Alla radice della questione c’è un dato politico difficile da confutare. È praticamente impossibile entrare legalmente in Europa e in Italia perché le scelte dell’Unione europea e dell’Italia hanno avviato un’azione sistematica e duratura di ostacolo alle migrazioni che ha avuto profonde ripercussioni sui flussi legali. Non è mai stato semplice attraversare le frontiere dell’Unione europea, soprattutto dopo il trattato di Schengen divenuto operativo nel corso degli anni novanta. Ma negli ultimi quindici anni è diventato progressivamente sempre più complicato.

Addentriamoci più nello specifico. Chi proviene da uno stato esterno all’Unione europea e intende entrare in Italia ha bisogno di un visto e di un passaporto del suo stato di provenienza. Il visto deve essere chiesto preventivamente alle ambasciate o ai consolati italiani all’estero. Le motivazioni spaziano dal turismo alle cure mediche, dallo studio ai motivi familiari, dal lavoro alle ragioni religiose. Il passaggio successivo consiste nella prenotazione di un mezzo di trasporto regolare e, se si vuole restare in Italia, nella richiesta del permesso di soggiorno, che viene rilasciato dalle questure sulla base del visto di ingresso. La durata del permesso varia a seconda della tipologia. Negli ultimi dieci anni in Italia è stata attuata una stretta nel rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno che ha inciso in modo pesante sulle dinamiche migratorie mondiali. I dati statistici disponibili sono espliciti e fanno capire cosa significhi “guerra alle migrazioni legali”: nel 2010 sono stati rilasciati circa 600mila permessi di soggiorno a cittadini non comunitari, nel 2021 erano circa 240mila, all’interno di una congiuntura che non è imputabile alla pandemia, perché nel 2019 i permessi rilasciati erano stati ancora meno, circa 177mila.

Un crollo verticale, che ha stretto enormemente le maglie già non particolarmente larghe della mobilità in ingresso in Italia, con conseguenze a tutti i livelli, dal mercato del lavoro al mondo della ricerca al diritto al ricongiungimento familiare alla tutela giuridica dei profughi.

Questa stretta eccezionale sui permessi di soggiorno si combina a un insieme di ulteriori disposizioni che hanno aggravato il quadro. La storia delle politiche di immigrazione italiane è fin dagli inizi, alla metà degli anni ottanta del novecento, caratterizzata da una costante incapacità di pianificazione e da una gestione ipocrita degli ingressi. Di fronte a un sistema di regole particolarmente rigido e burocratico, sono state numerosissime le persone che sono periodicamente scivolate nell’irregolarità. Per far emergere questa porzione costante di irregolari sono state varate ripetute sanatorie, la più ampia delle quali è avvenuta nel 2002: 634mila persone regolarizzate con la legge Bossi-Fini. Il ricorso continuo alle regolarizzazioni è indice di un sistema incapace di funzionare in modo ordinario, ma negli ultimi quindici anni anche i provvedimenti di sanatoria sono stati bloccati o, quando sono partiti, sono stati gestiti in modo del tutto inefficace, come in occasione della regolarizzazione del 2020 deliberata nel periodo della pandemia.