A che punto sono i negoziati per il dispiegamento operativo degli agenti di Frontex in Senegal? Quali sono le condizioni discusse? Qual è la posizione del governo senegalese? Perché nessuna istituzione né africana né europea è trasparente su questo tema? Sono solo alcuni dei quesiti a cui abbiamo cercato delle risposte in otto mesi di lavoro con Abdoulaye Mballo e Philippe Davy Koutiangba, videoreporter burkinabé residente in Belgio, dove collabora con Bel’Afrika Media Tv .

Quattro mesi prima, l’11 febbraio 2022, durante una conferenza stampa a Dakar, la commissaria per gli affari interni Ylva Johansson, aveva formalizzato la proposta europea di dispiegamento di Frontex – l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – sulle coste senegalesi, dichiarando: “È la mia offerta e spero che il governo senegalese sia interessato a questa occasione unica”. La rappresentante dell’Ue ha poi aggiunto che, in caso di firma, l’agenzia europea sarebbe sbarcata nel paese al massimo entro l’estate del 2022. Da allora, però, non è più stata diramata alcuna notizia o comunicazione ufficiale, né dall’Unione né dal governo senegalese.

Dakar, giugno 2022. C’è grande fermento nella sede dell’ong italiana Cospe, nel quartiere di Sicap Sacre Coeur. Per il progetto Nouvelles perspectives, finanziato dall’Unione europea, sono stati selezionati – insieme alla Federazione europea dei giornalisti (Efj) – otto giornalisti senegalesi, due italiani e due belgi per coprodurre dei reportage sulla questione migratoria tra Senegal ed Europa.

Nei giorni successivi all’annuncio di Ylva Johansson, alcune associazioni della società civile senegalese hanno organizzato manifestazioni e sit-in a Dakar contro la firma dell’accordo con Frontex, giudicato contrario agli interessi nazionali e regionali. In un clima politico reso già incandescente dalle elezioni presidenziali del 2024, il presidente del Senegal Macky Sall – fortemente criticato nell’ultimo anno dall’opinione pubblica nazionale e regionale per la malcelata tentazione di ripresentarsi per un terzo mandato formalmente vietato dalla costituzione – ha preferito prendere tempo e riconsiderare le iniziali aperture trapelate sull’accordo con Frontex.

“È un dispositivo poliziesco altamente costoso e inefficace a risolvere i problemi, tanto africani quanto europei, legati alle migrazioni. Per questo è impopolare in Africa. Frontex partecipa, con mezzi militari, a erigere muri in casa nostra, trasferendo il confine europeo sulle coste senegalesi. E questo è inaccettabile. Se mai i nostri dirigenti politici l’avessero accettato, la popolazione senegalese e africana non sarebbe stata d’accordo”.

Seydi Gassama è il direttore esecutivo di Amnesty international in Senegal. “L’Unione europea fa molta pressione sugli stati africani. Gran parte degli aiuti allo sviluppo europei sono ormai condizionati dalle politiche per l’esternalizzazione delle frontiere. Gli stati africani devono essere in grado di giocare un ruolo attivo in questa partita, non devono accettare quello che gli viene imposto, cioè delle politiche contrarie agli interessi delle loro comunità”. Nella sua analisi le rimesse dei migranti hanno un peso cruciale in Senegal: secondo i dati della Banca mondiale, nel 2021 hanno raggiunto i 2,66 miliardi di dollari, il 9,6 per cento del prodotto interno lordo, ossia quasi il doppio della totalità degli aiuti internazionali allo sviluppo destinati al paese africano, pari a 1,38 miliardi di dollari nel 2021. “Oggi, visitando la maggior parte dei villaggi senegalesi, che siano nelle regione del Futa, in Senegal orientale o in Alta Casamance, si nota chiaramente che tutto ciò che funziona (gli ospedali, i dispensari, le strade, le scuole) è stato costruito grazie alle rimesse delle persone emigrate”, afferma.

“Lasciare il proprio luogo di nascita per vivere in un altro paese è un diritto umano fondamentale, sancito dall’articolo 13 della Convenzione di Ginevra del 1951”, continua Gassama. “Delle società capitaliste come quelle dell’Unione europea non possono dire ai paesi africani: ‘Voi dovete accettare la libera circolazione dei capitali e dei servizi, mentre noi non accettiamo la libera circolazione della forza lavoro’. Questo crea un problema anche rispetto alla filosofia liberale applicata nella maggior parte dei paesi europei, secondo cui lo sviluppo è frutto della somma tra capitale e lavoro”.

Il dirigente di Amnesty international propone una soluzione: “L’Europa dovrebbe garantire delle vie di migrazione regolare, oggi quasi inesistenti, e contemporaneamente affrontare le radici profonde dell’esclusione, della povertà, della crisi democratica e dell’instabilità dei paesi dell’Africa occidentale per dare ai giovani prospettive alternative all’emigrazione forzata e al reclutamento nelle file di gruppi jihadisti”.

Una politica disumana

È della stessa opinione Mamadou Mignane Diouf del Forum sociale senegalese (Fss): “L’Unione europea si comporta in maniera paradossale, inumana, intellettualmente e diplomaticamente disonesta”. Il coordinatore dell’Fss cita i recenti casi dell’accoglienza riservata ai profughi ucraini scappati dalla guerra e li paragona ai continui naufragi nel Mediterraneo e nell’oceano Atlantico, con la chiusura dei porti italiani alle imbarcazioni delle ong internazionali impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio. “Che mondo è quello in cui i diritti umani sono concessi solo a qualcuno a seconda della provenienza? Quale giustizia sociale c’è nel respingere imbarcazioni di naufraghi che bussano alle porte dell’Europa e costringerli a tornare nei lager libici?”. Anche Diouf chiama in causa l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. “A ogni incontro internazionale sulle migrazioni ripetiamo ai dirigenti europei che se investissero un terzo di quanto indirizzano a Frontex in politiche trasparenti di sviluppo locale, i giovani africani non sarebbero più costretti a partire”. Il budget totale di cui beneficia Frontex, in costante aumento dal 2014, nel 2022 ha superato i 754 milioni di euro, contro i 535 milioni dell’anno precedente.

Durante l’inchiesta Abdoulaye Mballo, che vive a Vélingara, cittadina della regione sudoccidentale di Kolda, è andato più volte nella capitale, affrontando lunghi viaggi in autobus. Nonostante le reiterate richieste d’intervista, formalizzate sia via mail sia via posta ordinaria, in otto mesi nessuna autorità senegalese ha accettato di rispondere alle domande. “Il governo è consapevole di quanto la questione sia sensibile per l’opinione pubblica nazionale e regionale, per questo non ne vuole parlare. E probabilmente non lo farà prima delle presidenziali del 2024”, confida, chiedendo l’anonimato, un politico senegalese che sottolinea come la questione migratoria sia diventata, negli ultimi anni, tanto un collante per la società civile, quanto un tabù per la classe politica dell’Africa occidentale.

Boubacar Seye, direttore dell’ong Horizon sans frontières, parla chiaramente di “gestione catastrofica e inumana delle frontiere e dei fenomeni migratori, che dal 1990 ha causato più di 45mila morti nel mar Mediterraneo di cui nessuno parla, nonostante le leggi oppressive e repressive dei paesi d’accoglienza, che calpestano apertamente il diritto internazionale”.