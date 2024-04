Il 19 aprile, per la prima volta in più di un anno, il valore di borsa del colosso petrolifero Exxon Mobil ha superato quello della Tesla, scrive Bloomberg. Da tempo la casa automobilistica registra un forte rallentamento delle vendite dei suoi veicoli elettrici: nel primo trimestre del 2024 sono diminuite del 9 per cento, il calo più vistoso dal 2012, mentre gli utili sono scesi addirittura del 55 per cento. Dall’inizio dell’anno, inoltre, la Tesla ha perso in borsa il 40 per cento del suo valore (il peggior risultato tra le cinquecento principali aziende quotate negli Stati Uniti). Per di più l’azienda ha anche deciso di licenziare il 10 per cento dei dipendenti. La produzione di greggio della Exxon, invece, trae vantaggio da una domanda di petrolio sempre più alta ed è tornata crescere grazie allo sfruttamento dei ricchi giacimenti della Guyana, in Sudamerica, e del bacino permiano, negli Stati Uniti.

Il sorpasso di un’azienda come la Exxon, simbolo di tutto ciò che la transizione ecologica cerca di lasciarsi alle spalle, è un’ulteriore dimostrazione di come il processo di elettrificazione dei mezzi di trasporto, considerato fondamentale nella lotta alla crisi climatica, si stia rivelando molto più difficile del previsto. Tutti i protagonisti dell’industria automobilistica hanno problemi: la Ford, per esempio, ha deciso di rinviare la produzione di suv e camion elettrici, per concentrarsi sull’offerta di modelli ibridi.

Ma il caso della Tesla è quello più clamoroso, sia perché le dimensioni del rallentamento sono impressionanti (nel novembre 2021 il suo valore di borsa era superiore ai mille miliardi di dollari, in crescita del 2.000 per cento in due anni, mentre oggi è sceso a 469 miliardi, poco al di sotto dei 475 miliardi della Exxon) sia perché l’azienda fondata da Elon Musk è il simbolo dell’auto elettrica, è stata la prima costruttrice in grado di dimostrare che la svolta non era un’utopia. In fondo si deve alla Tesla se, nonostante tutto, alla fine del 2023 in ben 31 paesi le vendite di auto elettriche costituivano almeno il 5 per cento del totale, una quota che secondo gli esperti indica la soglia dell’adozione di massa di una tecnologia (alla fine del 2022 i paesi erano 19).