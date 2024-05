Adrian Piper, che oggi ha 75 anni, è un’artista e una filosofa kantiana con un dottorato ad Harvard. È nata in una famiglia afroamericana borghese che l’ha fatta studiare in scuole private per lo più frequentate da bianchi facoltosi. La sua pelle molto chiara le permetteva, come si dice in gergo, di “passare”. Ovvero di passare per bianca. Nelle foto e nei video in mostra, a seconda della luce, della posa, dell’età e dell’acconciatura dei capelli, Piper sembra sfuggire a qualunque idea preconcetta di appartenenza etnica. Lei stessa attraversa a suo piacimento la linea assolutamente immaginaria che divide quelle che, con un termine ormai sempre meno usato, siamo stati abituati a chiamare “razze”. In un notevole schizzo a matita del 1981 intitolato Self portrait exaggerating my negroid features (Autoritratto che esalta i miei tratti negroidi) Piper si rappresenta più nera di come la vedono gli altri e mostra come la percezione della razza sia essenzialmente un gioco di specchi.

Questa è Close to home, un’opera del 1987 dell’artista concettuale, performer e filosofa statunitense Adrian Piper in mostra al Padiglione d’arte contemporanea (Pac) di Milano in occasione della retrospettiva intitolata Race traitor, traditrice della sua stessa razza, fino al 9 giugno.

“Avete colleghi neri nel vostro posto di lavoro?”. “Avete mai avuto rapporti sessuali con una persona nera?”. C’è una parete piena di cornici che contengono domande di questo genere: all’inizio sembrano abbastanza innocue, poi si fanno sempre più pressanti e dettagliate. Nel frattempo una voce registrata ci dice in tono quasi di scusa: “I just want to know”… vorrei solo saperlo; anzi, mi scuso se posso sembrare indiscreta. Fino all’ultima cornice, che recita: “Vi mette a disagio l’idea di esporre queste domande sulla parete del vostro soggiorno?”.

L’assunto di fondo di tutto il lavoro di Piper è che la razza è un costrutto culturale creato da una classe egemone per non condividere le proprie ricchezze e per agevolare lo sfruttamento di gruppi sociali precisi. “Il termine razza non si riferisce a nulla di reale”, spiega lei stessa in un’intervista realizzata in occasione della sua retrospettiva milanese, “è piuttosto una fantasia, come la fatina dei denti, che le persone usano da circa trecento anni per vari scopi di autoesaltazione o autocondanna”.

Per sradicare il concetto stesso di razza Piper ha deciso fin da giovane di dissociarsi dal suo essere nera, trasformandosi appunto in una “traditrice della sua stessa razza”. Una mossa politicamente molto delicata che implicitamente mette in discussione non solo il razzismo sistemico dei bianchi ma anche le istanze identitarie di molti gruppi di neri e di afrodiscendenti che, a partire dagli anni cinquanta del novecento, hanno rivendicato e rivendicano con i modi e le pratiche più diverse la loro blackness. Piper con il suo lavoro e il suo pensiero radicale riesce in un certo senso a tradire tutti, bianchi e neri. Ma lo fa per mettere in discussione razzismo e xenofobia alla radice, partendo proprio dalla percezione ingannevole di se stessa come nera o come bianca.

La libertà di pensiero è la stella polare della vita e della pratica artistica e filosofica di Piper. Nel libro autobiografico Fuga a Berlino. Memorie di viaggio (SilvanaEditoriale 2024) spiega nei dettagli come la vita accademica negli Stati Uniti fosse per lei insopportabile e di come abbia deciso, nel 2005, di trasferirsi definitivamente a Berlino, in Germania. Nel 2018, quando il MoMA di New York ha organizzato una grande retrospettiva dedicata al suo lavoro, ha preferito non tornare negli Stati Uniti e ha seguito tutto a distanza dall’Europa. “Non vedo quella mostra come un mio successo personale”, ha detto al New York Times. “La considero un successo dei curatori e del MoMA. Il mio unico contributo è stato quello di rifiutarmi di spedire le opere se l’istituzione non si fosse impegnata per iscritto a rispettare la selezione dei miei lavori fatta dai curatori”.