Come nasce un numero di Internazionale

Nove lezioni dal 27 maggio al 24 giugno, in diretta streaming, con le giornaliste e i giornalisti di Internazionale

Com'è organizzata la redazione di Internazionale e come funziona. Come si sceglie l'articolo che andrà in copertina, come si traduce e come lo si rende chiaro e comprensibile. Come si sceglie l'immagine o la fotografia giusta. Come lo si adatta per il web e come lo si socializza.

Il corso fa per te se…

Sei un lettore o una lettrice di Internazionale e vuoi scoprire come si fanno il settimanale e il sito. Stai studiando giornalismo, comunicazione o sei un insegnante e vuoi capire come saper riconoscere una buona fonte di informazione, come verificare le notizie, come si traduce un articolo, come scrivere in modo semplice e chiaro per la carta e per il web, come curare la parte fotografica e social.

Programma delle lezioni

Lunedì 27 maggio

Come è nato e come funziona Internazionale, Giovanni De Mauro Giovedì 30 maggio

Come si sceglie un articolo di copertina, Andrea Pipino Lunedì 3 giugno

Come si traduce un articolo, Maria Giuseppina Cavallo Giovedì 6 giugno

Come si edita e si fa fact checking di un articolo, Pierfrancesco Romano Lunedì 10 giugno

Come si scelgono le fotografie, Melissa Jollivet Giovedì 13 giugno

Come si sceglie una copertina, Maysa Moroni Lunedì 17 giugno

Come si impagina un articolo, Beatrice Boncristiano Giovedì 20 giugno

Come si presenta un articolo sul web, Giuseppe Rizzo Lunedì 24 giugno

Come si presenta un articolo sui social network, Giovanna D'Ascenzi Qui puoi trovare maggiori informazioni sulle singole lezioni.

Informazioni

Il corso si svolgerà dal 27 maggio al 24 giugno 2024, ogni lunedì e giovedì, dalle 19.00 alle 20.00 in diretta su Zoom. Dopo la diretta, le lezioni si potranno rivedere online fino al 30 luglio. Costa 189 euro. Chi ha l'abbonamento a Internazionale o ha già partecipato al corso nel 2021 ha uno sconto e paga 99 euro. Il codice sconto è inviato a tutti gli abbonati nella newsletter del giovedì. Se non l'hai ricevuto scrivi a corsi@internazionale.it. Il giorno della lezione riceverai via email il link per collegarti a Zoom (scarica e installa l'applicazione sul tuo computer). Il link ti arriverà da corsi@internazionale.it. Per evitare che la comunicazione vada persa, ti consigliamo di inserire questo indirizzo nella tua rubrica indirizzi e di controllare anche la sezione spam. Durante le lezioni sarà possibile fare domande nella sezione "D&R" di Zoom. Non è possibile pagare il corso con la carta del docente. È possibile iscriversi fino alle 23.30 del 26 maggio 2024. Alla fine del corso sarà inviato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti. Se hai qualche dubbio scrivici a corsi@internazionale.it.