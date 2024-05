Insieme finiscono per costruire un movimento che porterà al ritrovamento di tante fosse comuni in cui si trovano i resti di una moltitudine di persone scomparse perché scomode per i narcotrafficanti e i loro complici istituzionali. Come se acquisire il suo vero io, la sua vera identità, l’avesse non solo calmato radicalmente, ma lo avesse fatto diventare materno verso l’umanità intera. Audiard offre un’interpretazione destabilizzante su cosa si possa nascondere nella psiche di una persona dietro all’ossessione del machismo.

Cominciamo da Emilia Pérez di Jacques Audiard. È forse il suo miglior film di sempre, di sicuro uno dei suoi migliori, perfettamente scritto dallo stesso Audiard e recitato, dal gran ritmo e con personaggi costruiti con il talento del grande romanziere. Un narcotrafficante messicano rapisce un’avvocata stanca di difendere orridi e corrotti personaggi pubblici per farli sfuggire alla giustizia e le chiede di scegliere il miglior luogo e chirurgo che gli consenta di cambiare sesso e diventare, all’insaputa dell’adorata moglie, la donna che avrebbe sempre voluto essere. Sarà presto l’alba di un nuovo essere umano e insieme di un potenziale nuovo gender umano, così come di una rinascita delle relazioni umane, perché anche l’avvocata rinascerà a nuova vita.

Anche se forse un po’ meno appariscente e accattivante, il capolavoro assoluto di questi giorni al festival è Caught by the tides di Jia Zhangke. Il grande regista cinese, tra le figure più importanti del cinema contemporaneo, riesce nell’exploit di costruire un nuovo grande affresco del suo paese, come già in precedenza, ma questa volta dal raggio ampio, perché parte dal 2001 e arriva a oggi. E lo fa utilizzando in gran parte il girato non usato nei film precedenti, con l’eccezione della parte finale, filmata durante la pandemia di covid-19.

Come in altre sue opere recenti racconta le persone prigioniere sia nel tempo sia nello spazio, malgrado l’immensità della Cina. La Cina come pianeta-mondo a sé stante, pur essendo allo stesso tempo un caleidoscopio e un concentrato di tutte le contraddizioni del mondo globalizzato di oggi.

In questo senso, i film di Jia sono anche fantascientifici in quanto indagano lo spazio-tempo, e non per caso fin da Still life, Leone d’oro a Venezia nel 2006, ci sono riferimenti espliciti agli ufo, oppure edifici che si mutano in astronavi al calar della notte. Epifanie poetiche con cui trasfigura questo divario tra un mondo ipertecnologico, asettico e levigato, e un mondo povero, arcaico, autentico, che va scomparendo, ibridandoli nel tessuto estetico dei suoi film.