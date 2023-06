Si può dire che sia cambiato insieme al contorno: all’epoca in cui le canzoni in italiano erano impopolari, era underground, corsaro; ora che dominano le classifiche, è cresciuto, in cartellone ha artisti tutt’altro che emergenti e accoglie migliaia di spettatori. Ma senza perdere la sua natura artigianale e rappresentativa: è organizzato dalla rivista online di musica Rockit e dall’agenzia Better Days, indipendenti entrambe. Ma nonostante un bel lavoro con gli sponsor ancora non compete con le altre grandi rassegne che a volte parlano anche a livello internazionale, come per esempio il Club to Club.

La forza del Mi Ami – confermata dall’edizione di quest’anno che si è tenuta dal 26 al 28 maggio – è in due aspetti: in un cartellone ricco e serrato come nessun altro nel nostro paese, e nell’atmosfera. All’interno degli spazi dell’idroscalo, fatti di prati e collinette, abbastanza pratici se si esclude la serata di sabato in cui il tutto esaurito ha reso un po’ difficile la vivibilità, si rimbalza per sei palchi dal pomeriggio a notte. Almeno due hanno in scena sempre musicisti di alto livello, che spaziano dal passato al presente e al futuro della nostra musica, con concerti da un’ora circa l’uno. Non c’è un genere di riferimento, non più perlomeno, ma un’attitudine comune per un modo d’intendere “laterale” (oggi, probabilmente, essere alternativi significa questo) e la voglia di sentirsi in contatto con il presente e le radici da cui tutto ciò è partito.

Per esempio ci sono stati, tra gli altri, un gruppo rock come i Verdena, cantautori come Levante e Vasco Brondi, la drill di Rondodasosa e il rap più vecchia scuola della Lovegang126, l’elettronica di Cosmo e il pop di Coma_Cose, Fulminacci e Dargen D’Amico. Non tutto è sembrato all’altezza (il set dei Verdena è stato penalizzato dall’impianto e da una generica “lentezza” insolita per il gruppo, per esempio), ma è qui che entra in gioco il contesto. Si dice che sia il festival degli “appassionati di musica”: non degli esperti, degli intenditori, ma di chi alla musica stessa conferisce comunque un ruolo centrale nella propria vita, in una fascia d’età che va dai venti ai quarant’anni.

Il risultato è che sembra di stare in una bolla, in un’isola felice; un weekend lì vale come un’esperienza a sé, al di là dei live stessi. Gli artisti lo sanno, tant’è che molti partecipano volentieri nonostante l’allestimento sia più spartano (specie dal punto di vista dei visual) di quello che di solito li accompagna in tour. E la foto finale è, dicevamo, una foto di gruppo: alla festa, riuscita anche stavolta, contribuiscono gli spettatori come gli artisti.