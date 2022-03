“Sono una presenza decisamente ingombrante”, sbotta guardandole in lontananza Robert Verrocchio, il sindaco del paese di Pineto nel cui territorio sorge la torre. Siamo in Abruzzo, in provincia di Teramo, in una delle zone tradizionalmente interessate dalla produzione di metano. Una produzione che è molto calata negli ultimi anni, ma che oggi l’invasione russa in Ucraina e la crisi energetica hanno fatto tornare in primo piano.

Tutte controllate da Eni e collegate all’impianto di trattamento nell’area industriale di Pineto, le piattaforme hanno nomi che vogliono trasmettere empatia: Camilla, Eleonora, Emilio, Emma ovest, Fratello cluster, Fratello nord, Fratello est, Giovanna, Simonetta, Squalo e Viviana.

La maggior parte è stata costruita negli anni ottanta, molto vicino alla costa: basti pensare che sette su undici sono all’interno dell’area delle 12 miglia oggi vietata per legge. Il loro rapporto con Pineto è sempre stato conflittuale. Già nel 1999, l’amministrazione aveva chiesto all’Eni di pagare l’imposta sugli immobili, sostenendo che le costruzioni ricadessero nel mare territoriale di pertinenza del comune. La compagnia petrolifera aveva nicchiato e la questione era finita in tribunale. Dopo un contenzioso ventennale, l’Eni alla fine ha accettato di versare a Pineto otto milioni di euro.

Oggi Verrocchio è preoccupato da un’espansione delle perforazioni, non solo nel suo territorio, ma in tutto il tratto di mare della costa abruzzese, marchigiana e romagnola. Sono le aree dove tradizionalmente si estrae e quelle in prima linea per una ripresa delle trivellazioni. Il ministero della transizione ecologica censisce oggi in Adriatico 115 piattaforme di estrazione, la maggioranza delle quali all’interno dell’area delle 12 miglia. A queste si aggiungono alcuni siti nello Ionio, a largo di Crotone, e nel canale di Sicilia, in corrispondenza di Gela.

Poco più della metà del gas italiano proviene da questi giacimenti off-shore. Il resto è estratto da impianti di terra, soprattutto in Basilicata. Molti di questi pozzi sono stati costruiti tra gli anni settanta e novanta. Nel 2000 l’Italia estraeva 16,8 miliardi di metri cubi di gas. Poi è cominciata una parabola discendente: molti giacimenti sono entrati in sofferenza, i costi di estrazione sono aumentati e sono intervenute considerazioni di carattere ambientale e di salvaguardia del territorio.

In quegli anni, le basse quotazioni del gas sui mercati internazionali hanno fatto propendere per l’importazione. Così oggi siamo ai minimi storici: nel 2021 in Italia sono stati estratti 3,34 miliardi di metri cubi di gas. Una quantità irrisoria, soprattutto se la si paragona al consumo, che l’anno scorso si è attestato su 76,11 miliardi di metri cubi.