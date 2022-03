Il motivo per cui due donne oggi simbolo di emancipazione femminile, Eleonora Duse e Freya Stark, abbiano scelto di vivere e riposare per sempre ad Asolo, in provincia di Treviso, risulta chiaro anche andando a visitare le loro tombe. Sono due lapidi di pietra molto semplici posate a terra, senza nessuna frase né orpelli. Solo una particolarità: sono entrambe orientate in senso opposto rispetto a chi arriva, così che per leggere i nomi bisogna girarci intorno. Le due donne, che in epoche diverse hanno lasciato un segno indelebile rispettivamente nel teatro moderno e nell’arte del viaggiare, hanno chiesto di essere seppellite con una lapide rivolta verso il monte Grappa.

In una lettera Duse spiegò che la sua richiesta era un omaggio ai soldati della prima guerra mondiale, che lei aveva assistito, perché considerava il monte un altare naturale alla loro memoria. Ma la sua scelta riguardava anche l’amore per lo stile di vita semplice che aveva trovato in questo borgo: “Amo Asolo perché è bello e tranquillo. Allorché al mattino apro le imposte della mia camera, nel vano della finestra si inquadra il Monte Grappa. Allora metto due vasi di fiori sul davanzale. Questo sarà l’asilo della mia ultima vecchiaia, e qui desidero di essere seppellita”. Dunque la pace e l’orizzonte o, per meglio dire, gli orizzonti: Giosuè Carducci, in un colpo di genio per niente esagerato, chiamò Asolo la città dei cento orizzonti.

La bellezza di questo borgo è data prima di tutto dalla posizione geografica: a soli 70 chilometri da Venezia e arrampicata su una collina ai piedi delle Prealpi, Asolo è un museo a cielo aperto dove si può passeggiare come se fossero i primi del novecento e si potesse ancora incontrare Gabriele D’Annunzio a zonzo per i vicoli.

Prima ancora di Duse e Stark, un’altra grande donna aveva fatto di questo paesino il suo rifugio esistenziale: nel 1498 Caterina Cornaro, la regina di Cipro, fu costretta ad abdicare e cedere il suo regno alla repubblica di Venezia, ricevendo in cambio il castello di Asolo e le terre circostanti. In pieno rinascimento, quindi, Caterina divenne domina di queste terre, mettendo in piedi una piccola corte, come testimoniano i dipinti di Giorgione e i versi di Pietro Bembo. E da quell’epoca Asolo non ha più smesso di ospitare artisti e poeti, viaggiatori ai tempi del Grand Tour, attori e divi durante il periodo della Dolce vita.