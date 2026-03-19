Tratto dal romanzo di Andy Weir (autore anche del libro da cui era tratto Sopravvissuto – The martian), il film racconta una missione spaziale disperata, lanciata nel tentativo di salvare la Terra, destinata a soccombere a causa di microbi alieni che stanno spegnendo il Sole. Il bel professore di scienze del liceo Ryland Grace, interpretato con umorismo seducente e imperturbabile da Ryan Gosling, si risveglia a bordo di un’astronave senza ricordarsi come ci sia finito. Il resto dell’equipaggio è morto e Ryland deve capire cosa è successo e come salvare l’umanità. Gosling è un attore dal fascino innato e riesce a rendere piacevole un film a tratti un po’ noioso e caratterizzato da una certa ingenua sciocchezza, cosa che non sorprende visto il curriculum comico dei due registi. Il film ruota intorno all’“amicizia” tra il professore e un amichevole alieno a forma di ragno, soprannominato Rocky. Non punta allo stupore e all’estasi – tipo Interstellar, per capirci – ma sembra voler essere spensierato e irriverente come The martian di Ridley Scott. Tutto questo dà un certo brio al film, che risulta però più demenziale che assurdo.

Peter Bradshaw, The Guardian