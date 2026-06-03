In Rebuilding, Josh O’Connor infonde a Dusty, un cowboy la cui vita è stata sconvolta da un incendio che ha raso al suolo il suo ranch, un profondo senso di dolore. Ha perso la casa, ma anche una professione inscindibile dalla sua identità. Ora vive in una roulotte di un desolato accampamento messo in piedi dalla protezione civile. Si crede un tipo solitario ma nel piccolo gioiello confezionato da Max Walker-Silverman ambientato sotto i cieli infiniti del Colorado non è solo. E sarà proprio la piccola figlia a ricordargli che deve rendere conto agli altri delle sue azioni e a offrirgli una piccola ancora di salvezza. O’Connor è perfetto per il ruolo dell’uomo abbattuto, ma c’è un intero cast corale, principalmente di donne (in particolare Amy Madigan e Kali Reis) ad aggiungere una propria malinconia al film. La lezione finale di Rebuilding è delicata, attuale e di ampio respiro: accettare aiuto è un passo necessario per poterlo offrire agli altri in modo duraturo.

Lisa Kennedy, The New York Times