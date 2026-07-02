Joseph “Patch” Macauley è un adolescente solo e vittima di bullismo, cresciuto nella miseria a Monta Clare, nel Missouri. Una mattina, mentre va a scuola, s’imbatte in un uomo che sta aggredendo Misty Meyer, la ragazzina più popolare della scuola. Patch tira un sasso con la sua fionda per salvarla; Misty riesce a fuggire, mentre lui si risveglia immerso nell’oscurità più totale, prigioniero dell’uomo che da tempo rapisce e uccide bambini in tutto lo stato. Nell’oscurità, però, Patch non è solo. C’è una ragazza di nome Grace, che lo aiuta a sopravvivere a quell’incubo. Ma quando finalmente riesce a fuggire, di lei non c’è alcuna traccia e la polizia è convinta che, nella disperazione, Patch abbia immaginato la presenza di quella compagna di prigionia. Affrontando temi come l’amore, l’amicizia e il trauma, Tutti i colori del buio è un romanzo luminoso e straziante. È sicuramente un thriller, ma è molto più ampio e commovente di quanto mi aspettassi.

Alison Flood, The Guardian