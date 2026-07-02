◆ La parte superiore di questa immagine, realizzata da un satellite della missione Sentinel-3, mostra la punta meridionale della Florida, con il lago Okeechobee, le Everglades e l’arcipelago delle Florida Keys.

Nella metà inferiore dell’immagine è visibile Cuba, parzialmente coperta dalle nuvole. L’area di colore scuro senza nubi sulla costa meridionale è la palude Zapata, la zona umida più grande dell’isola, che occupa l’omonima penisola e circonda la baia dei Porci. La penisola si protende nelle acque turchesi del golfo di Batabanò, che separa Cuba dall’isola della Gioventù.

La piccola zona di acqua turchese tra la Florida e Cuba è il banco di Cay Sal, che spicca nel blu scuro dello stretto della Florida. A est si vedono le Bahamas, composte da una catena di isole e banchi calcarei. L’isola più grande, Andros, si trova sul margine orientale del Grande banco delle Bahamas. Il contrasto fra le acque verdi e turchesi del banco e quelle più scure dell’Atlantico segna l’improvvisa transizione verso un tratto di mare molto più profondo.

La missione Sentinel-3, lanciata dall’Esa nel 2016 nell’ambito del programma di osservazione Copernicus, è composta da due satelliti che monitorano la superficie terrestre raccogliendo informazioni utili alle previsioni meteorologiche e allo studio del clima e degli ecosistemi. Un terzo satellite dovrebbe essere messo in orbita nell’autunno del 2026. –Esa

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