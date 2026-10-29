Non è facile descrivere il momento ideale per ascoltare una determinata musica. Il secondo album della cantautrice danese è adatto a questa situazione: mentre si fa sesso prima della fine del mondo, aprendo un portale per un universo alternativo in cui il tempo si ripete e animali parlanti vanno in giro senza controllo. Fine Glindvad Jensen è una specie di fantasma. Appare e scompare sulla scena musicale quando meno te l’aspetti, è ubiqua e nascosta allo stesso tempo. È presente quanto basta per rendersi irresistibile agli ascoltatori. Ogni canzone è un quadro e nell’insieme i brani creano una collezione non lineare di manufatti confusi. In tal senso, possiamo considerare questo album un disco jazz: improvvisato, errante e rilassato. Sembra quasi un mix­tape oppure qualcosa che la cantante ha ascoltato in sogno e che poi ha cercato di ricostruire. Fine ha prodotto questo lavoro con un’accuratezza che emerge poco a poco, mentre chi ascolta viene trascinato nel suo mondo. C’è una magia misteriosa in questa musica, una sensazione di verità profonda. E Fine lo sa.

Miranda Wollen, Paste