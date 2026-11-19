Togliere il respiro è un’espressione abusata ma è quella giusta per descrivere l’ascolto di questo album. Il quartetto di Vancouver fa i conti con la violenza sessuale, le regole sui generi e i loro effetti. Lo fa senza essere diretto come il nome della band, ma sperimentando approcci diversi che vanno dallo spoken word al noise rock. Questo rende You made me / skin on linen un collage in cui il metodo multidisciplinare dà spazio a tante voci e a sviluppa strati di discussione su questi temi. Nel complesso quindi le citazioni e le registrazioni di scrittrici femministe come Andrea Dworkin e Toni Morrison risultano importanti quanto i graffi delle chitarre e la rabbia urlata. In I wanted to be a singer Taylor Zantingh si chiede: “Non so se scrivere di violenza mi aiuti, sta aiutando te?”. I PISS capiscono però anche la potenza della quiete, con ritmi lenti e strascicati che fanno da colonna sonora a ricordi bloccati dal trauma. Come nel finale di I keep trying to change the ending, che amplifica l’intensità di un disco tra i più interessanti del 2026. E ora respirate.

Olly Thomas, Kerrang!