Nel film del 2019 The king Luigi, erede al trono di Francia, scivola nel fango prima di essere ucciso. La scena di questo film, accompagnata delle musiche del compositore Nicholas Britell, riecheggia in Spirit, brano di Saints in the wethouse, debutto di Blackhaine, nome d’arte di Tom Heyes. L’artista del Lancashire esplora la mortalità, l’alienazione e la ricerca di salvezza attraverso la musica e il corpo, influenzata dal teatro danza butō, nato in Giappone negli anni cinquanta del novecento. Tra sintetizzatori abrasivi, ritmi industrial e atmosfere gotiche, il disco richiama da vicino Yeezus di Kanye West, ma sviluppa un’identità profondamente radicata nell’Inghilterra operaia. Brani come Consumer, Northside needs me e 5 days raccontano droga, precarietà e isolamento, trasformando il paesaggio postindustriale di Salford in un universo sonoro inquietante. Eppure dietro la rabbia emerge il desiderio di cambiare vita. In Pyrex convivono ambizione e paura del fallimento, mentre il brano che dà il titolo al disco precipita in un caos emotivo devastante. Born from wounds [Floodlights] lascia intravedere una possibile redenzione e The wind, realizzata con Space Afrika, offre un raro momento di pace. Con produzioni di Wraith9, Rainy Miller e altri, Blackhaine supera le sue radici drill e dà forma a un’opera intensa, vulnerabile e visionaria, simbolo della scena inglese Northern Gothic.
Finn Cliff Hodges, The Quietus
Nel film del 2019 The king Luigi, erede al trono di Francia, scivola nel fango prima di essere ucciso. La scena di questo film, accompagnata delle musiche del compositore Nicholas Britell, riecheggia in Spirit, brano di Saints in the wethouse, debutto di Blackhaine, nome d’arte di Tom Heyes. L’artista del Lancashire esplora la mortalità, l’alienazione e la ricerca di salvezza attraverso la musica e il corpo, influenzata dal teatro danza butō, nato in Giappone negli anni cinquanta del novecento. Tra sintetizzatori abrasivi, ritmi industrial e atmosfere gotiche, il disco richiama da vicino Yeezus di Kanye West, ma sviluppa un’identità profondamente radicata nell’Inghilterra operaia. Brani come Consumer, Northside needs me e 5 days raccontano droga, precarietà e isolamento, trasformando il paesaggio postindustriale di Salford in un universo sonoro inquietante. Eppure dietro la rabbia emerge il desiderio di cambiare vita. In Pyrex convivono ambizione e paura del fallimento, mentre il brano che dà il titolo al disco precipita in un caos emotivo devastante. Born from wounds [Floodlights] lascia intravedere una possibile redenzione e The wind, realizzata con Space Afrika, offre un raro momento di pace. Con produzioni di Wraith9, Rainy Miller e altri, Blackhaine supera le sue radici drill e dà forma a un’opera intensa, vulnerabile e visionaria, simbolo della scena inglese Northern Gothic.
Togliere il respiro è un’espressione abusata ma è quella giusta per descrivere l’ascolto di questo album. Il quartetto di Vancouver fa i conti con la violenza sessuale, le regole sui generi e i loro effetti. Lo fa senza essere diretto come il nome della band, ma sperimentando approcci diversi che vanno dallo spoken word al noise rock. Questo rende You made me / skin on linen un collage in cui il metodo multidisciplinare dà spazio a tante voci e a sviluppa strati di discussione su questi temi. Nel complesso quindi le citazioni e le registrazioni di scrittrici femministe come Andrea Dworkin e Toni Morrison risultano importanti quanto i graffi delle chitarre e la rabbia urlata. In I wanted to be a singer Taylor Zantingh si chiede: “Non so se scrivere di violenza mi aiuti, sta aiutando te?”. I PISS capiscono però anche la potenza della quiete, con ritmi lenti e strascicati che fanno da colonna sonora a ricordi bloccati dal trauma. Come nel finale di I keep trying to change the ending, che amplifica l’intensità di un disco tra i più interessanti del 2026. E ora respirate.
Olly Thomas, Kerrang!
Alla fine del seicento il liuto francese raggiunse nuove vette di raffinatezza, in particolare con Philipp Franz Lesage de Richée. Il suo Cabinet der Lauten, pubblicato nel 1695, è la principale testimonianza della sua attività artistica e il punto di partenza di questo programma. La raccolta si colloca al crocevia tra la maturità della tradizione francese e l’arrivo di un nuovo linguaggio strumentale. Eduardo Egüez arricchisce il suo Cabinet des délices con una suite in si minore di Lesage de Richée, ma soprattutto con opere dei maestri ai quali il compositore franco-tedesco rendeva omaggio. In Charles Mouton si apprezzano la malinconia e la fantasticheria della sarabanda La dangereuse. A La superbe di François Dufaut fa seguito, sempre dello stesso autore, un’ipnotica sarabanda. E quando si tratta di comporre un preludio per introdurre la famosa Courante extraordinaire di Jan Antonín Losy, il liutista argentino non sbaglia un colpo. Le pagine di Denis Gaultier si svelano con meno facilità. Ma Egüez suona questo repertorio come se fosse la sua seconda lingua, con padronanza dell’ornamentazione, grande chiarezza delle linee e una stabilità del suono che lascia respirare ogni frase.
Jérémie Bigoire, Diapason
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