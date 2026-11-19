Nessuna regione come il Pacifico ha denunciato con tanta forza e costanza le conseguenze dei cambiamenti climatici sull’abitabilità dei territori e sulle migrazioni. Le condizioni meteorologiche, con tempeste sempre più frequenti e violente e l’innalzamento del livello del mare, stanno costringendo intere popolazioni a cercare una nuova vita altrove.

Nel 2025 il Forum delle isole del Pacifico ha approvato un piano per attuare il suo Quadro regionale per la mobilità legata al clima, che prevede, tra le altre misure, la creazione di un centro per coordinare le iniziative sulla mobilità climatica, la condivisione di esperienze sul trasferimento pianificato e finanziamenti per gli interventi nazionali. Vanuatu e le Fiji stanno già integrando il trasferimento pianificato nelle loro politiche. L’Australia ha concluso un accordo con Tuvalu che prevede un canale d’immigrazione e in cambio le dà voce in capitolo sugli accordi di difesa stipulati da Tuvalu con altri paesi.

Il Pacifico è anche uno dei principali terreni di competizione tra Stati Uniti e Cina. Le isole Salomone e le Kiribati hanno interrotto le relazioni diplomatiche con Taiwan per avvicinarsi alla Cina nel 2019, seguite da Nauru nel 2024. Anche la mobilità legata ai cambiamenti climatici sta rapidamente entrando a far parte di questi accordi. In base al Trattato di libera associazione, i cittadini delle isole Marshall e di Palau, due dei pochi paesi che ancora riconoscono la sovranità di Taiwan, possono trasferirsi liberamente negli Stati Uniti in cambio di diritti in materia di difesa sulle due isole.

Washington però ha anche fatto un rapido passo indietro rispetto alle politiche climatiche internazionali. A gennaio ha annunciato il ritiro dalla Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, dopo aver abbandonato l’anno prima il Fondo verde per il clima. In passato gli Stati Uniti avevano considerato la mobilità legata al clima un’efficace leva diplomatica e durante l’amministrazione Biden la Casa Bianca aveva adottato misure per favorirla. Nel 2025, però, Tuvalu, Tonga e Vanuatu sono state inserite in un elenco di paesi sottoposti a restrizioni sui visti, mentre le Fiji sono tra quelli per cui il rilascio dei visti è stato sospeso nel gennaio 2026.

Questo passo indietro arriva in un momento particolarmente favorevole per Pechino. Nel 2028 la Cop33 sarà ospitata da un paese dell’Asia-Pacifico e la Cina starebbe valutando la possibilità di candidarsi. Se sarà rispettata la consuetudine, il vertice si aprirà poco dopo le elezioni presidenziali statunitensi. Se Pechino volesse ottenere un risultato di grande risonanza, andando oltre i temi prevedibili (tecnologie verdi, finanziamenti per il clima e secondo bilancio globale), potrebbe fare qualcosa che nessuna presidenza della Cop ha mai fatto prima: mettere al centro del vertice la mobilità legata al clima.

La Cina ha già le basi necessarie. Nel maggio 2025 ha annunciato lo stanziamento di due milioni di dollari per la cooperazione sul clima con i paesi del Pacifico, la realizzazione di cento progetti comunitari nell’arco di tre anni e si è impegnata a collaborare nel campo dei sistemi di allerta precoce e della protezione delle coste, anche attraverso il monitoraggio tramite i suoi satelliti. Inoltre Pechino ha competenze tecniche molto richieste: ha realizzato le cosiddette città spugna, progettate per assorbire le piogge intense e prevenire gli sfollamenti causati dalle alluvioni; ha attuato programmi di trasferimento pianificato su una scala e con una rapidità senza precedenti: tra il 2015 e il 2020 ha spostato 9,6 milioni di persone, molte provenienti da aree esposte al rischio di disastri naturali. Tutte insieme queste iniziative costituirebbero una strategia e la presidenza di una Cop potrebbe riunirle in un unico piano: finanziamenti per il centro di coordinamento nel Pacifico, competenze tecniche a sostegno delle comunità che cercano di rimanere nei loro territori e assistenza nella pianificazione dei trasferimenti per quelle costrette a spostarsi. Con una scelta ancora più ambiziosa, mentre Wash­ington continua a restringere le possibilità di ottenere un visto, Pechino potrebbe invece aprire canali di ingresso per lavoro temporaneo ai cittadini dei paesi più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici.

Un ruolo di primo piano

La Cina ha però anche diverse ragioni per esitare. Portare all’attenzione internazionale i risultati dei suoi programmi di trasferimento significherebbe esporsi alle critiche per le violazioni dei diritti umani documentate e le questioni ancora aperte riguardo al consenso delle comunità coinvolte. La Cina ha inoltre mostrato di avere scarso interesse per le implicazioni politiche delle migrazioni, preferendo aiutare i paesi a mantenere gli abitanti nei loro territori e sostenendo la posizione degli stati del Pacifico, secondo cui la sovranità statale non viene meno con l’innalzamento del livello del mare.

Intanto, altri si stanno muovendo. Ad agosto la Nuova Zelanda ha stanziato 17,9 milioni di dollari neozelandesi (circa 9,1 milioni di euro) per un programma di partenariato sulla mobilità nel Pacifico. Ma è evidente che nessuna potenza di medio livello può competere con la Cina in termini di risorse finanziarie, tecnologie ed esperienza. Per Pechino, che ha già consolidato la sua presenza nell’Asia-Pacifico, la mobilità legata al clima rappresenta un’opportunità unica. Gli stati insulari del Pacifico hanno una decina di seggi all’Onu e un peso significativo nei negoziati sul clima, che per concludersi hanno bisogno dell’accordo di tutti.

Alla fine la Cina potrebbe anche decidere che impegnarsi esplicitamente sulla mobilità comporta più rischi che vantaggi. Ma Washington non dovrebbe contarci troppo. Se gli Stati Uniti non aiuteranno i paesi del Pacifico in questo senso, Pechino ha gli strumenti per farlo e la Cop33 potrebbe offrirle l’occasione per assumere un ruolo di primo piano. ◆ gim

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