Otto documentari da vedere a Ferrara

Mondovisioni è la rassegna di documentari su attualità, diritti umani e informazione curata da CineAgenzia in collaborazione con Internazionale.

Dalle armi alla fecondazione assistita, dalla Corea del Sud alla Spagna, i documentari sono presentati durante il festival e poi proposti in un tour che durante l’anno tocca molte città d’Italia.

Among the believers

di Mohammed Ali Naqvi e Hemal Trivedi

Stati Uniti/Pakistan/India 2015, 85’

Il carismatico leader religioso Abdul Aziz Ghazi, sostenitore del gruppo Stato islamico e dei taliban, incita al jihad e sogna d’imporre in Pakistan una rigida versione della sharia.

Reach for the sky

di Steven Dhoedt e Choi Wooyoung

Belgio/Corea del Sud 2015, 90’

Ogni 2 novembre in Corea del Sud mezzo milione di ragazzi affrontano il test scolastico suneung siheom che determinerà non solo quale università frequenteranno ma anche il loro status nella società coreana.

Town on a wire

di Eyal Blachson e Uri Rosenwaks

Israele 2015, 96’

Nella cadente città israeliana di Lod, a dieci minuti di auto dalla ricca Tel Aviv, vivono gomito a gomito signori della droga palestinesi e coloni ortodossi ebrei.

Under the gun

di Stephanie Soechtig

Stati Uniti 2016, 106’

Il quadro impressionante del dibattito sul possesso di armi negli Stati Uniti, che resta determinante nella campagna presidenziale e nell’attualità americana.

Tickling giants

di Sara Taksler

Stati Uniti 2016, 111’

Nel pieno della primavera araba, Bassem Youssef lascia il suo posto di cardiochirurgo per diventare il protagonista di un programma satirico egiziano che diventa rapidamente il più visto in Medio Oriente.

Alcaldessa

di Pau Faus

Spagna 2016, 86’

Il percorso di Ada Colau dall’inizio della sua candidatura con il movimento Barcelona in comú fino alla trionfale elezione a sindaca della capitale catalana.

Future baby

di Maria Arlamovsky

Austria 2016, 91’

Un viaggio intorno al mondo e nel futuro della riproduzione umana, tra pazienti e ricercatori, donatori e gestazioni per altri, cliniche e laboratori.

The girl who saved my life

di Hogir Hirori

Svezia 2016, 79’

Nell’agosto del 2014 il regista Hogir Hirori lascia la moglie incinta in Svezia per tornare nella sua terra natale, il Kurdistan iracheno, a documentare il destino di un milione e mezzo di profughi in fuga dal gruppo Stato islamico.