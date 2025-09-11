fotografa brasilianaI migliori archetti per violino sono fatti con il pernambuco, un albero brasiliano a rischio di estinzione. Le autorità locali vogliono vietarne il commercio, ma l’industria musicale si oppone e il mercato nero continua a lucrarcigiornalista italianaLa prima inchiesta internazionale sulle migliaia di adozioni illegali avvenute in Cile dagli anni settanta a oggi, con l’aiuto di gruppi religiosi, assistenti sociali, giudici, fondazioni private e agenzie di adozione internazionalegiornalista spagnolaL’Ucraina dall’inizio della guerra nel 2022 è diventata il principale polo della gestazione per altri in Europa. In Spagna è vietata e in Grecia e Georgia è legale e regolamentata. Un’indagine sulle pratiche e i legami tra agenzie, studi legali, lobby e clinichegiornalista italianoAssistenza medica inadeguata, disumanizzazione dei detenuti, rischi per la sicurezza: sono i problemi generati dalla privatizzazione dell’industria europea delle frontiere e dalle aziende che ne traggono profittogiornalista ucrainaDall’inizio dell’invasione russa quasi cinquanta musei ucraini sono stati saccheggiati. Alcuni reperti trafugati riemergono in Crimea, nelle mostre internazionali e nel mercato nero. Un furto culturale su scala globalePresentaInternazionaleAccompagnamento musicale diIn italiano e inglese, traduzione simultanea. Grazie al contributo di Journalismfund Europe