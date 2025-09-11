Il programma 2025


Giovedì 2 ottobre
21.00
Sala Estense
Mondocinema
La febbre dell’oro
di Charlie Chaplin
Stati Uniti, 87’
Durante la corsa all’oro tra le gelide montagne dell’Alaska, Charlot affronta fame, freddo e solitudine alla ricerca della fortuna. Malintesi, sogni romantici e situazioni buffe si susseguono mentre il protagonista tenta di conquistare il suo amore e allo stesso tempo inseguire il miraggio dell’oro.
Introducono 
Gianluca Farinelli 
Cineteca di Bologna
Piero Zardo
Internazionale
Anteprima speciale in collaborazione con Arci Ferrara e Cineteca di Bologna in occasione del centenario dall’uscita del film, restaurato in 4K nel 2025 da Cineteca di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
Venerdì 3 ottobre
10.30
Cinema Apollo
incontri
Apertura
Inaugurazione del festival
In italiano
11.00
Cinema Apollo
EUROPA
La vita fuori dall'algoritmo 
Lavoro, amore, salute, relazioni: quali spazi ci lascerà l'intelligenza artificiale.
Nicolò Joswig
Startex Ai
Michela Milano
Università di Bologna
Sergio Pappalettera
designer e art director
Elinor Wahal
Commissione europea
Con gli studenti del Liceo Ariosto e del Liceo Carducci di Ferrara
Introduce e modera
Federico Taddia
Radio24
In italiano
11.30
Cortile del Castello
PODCAST
Il mondo
Il podcast quotidiano di Internazionale dal vivo
Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli
Internazionale
In italiano
14.30
Cinema Apollo
ARGENTINA
Memoria
Silvia ha vent’anni quando viene sequestrata, Franca ne ha 18. Sono due delle trentamila vittime della dittatura che ha governato il paese tra il 1976 e il 1983. Perché oggi è importante riscoprire le loro storie
Carlo Greppi
storico
Leila Guerriero
giornalista argentina
Introduce e modera
Camilla Desideri
Internazionale
In italiano e spagnolo, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
14.30
Sala Estense
Mondovisioni
The dialogue police
di Susanna Edwards
Svezia/Norvegia/Danimarca, 90’
In una Svezia attraversata da tensioni sociali, tra proteste per il clima e copie del Corano bruciate in piazza, un’unità speciale della polizia ha il compito di difendere la democrazia e il diritto di espressione di tutti con un’unica arma: il dialogo.
In svedese, turco e farsi, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
15.00
Teatro Comunale
MEDIO ORIENTE
Gaza
Vita, resistenza e cultura. Racconti dalla Striscia di Gaza di ieri e di oggi con uno dei più importanti scrittori palestinesi
Atef Abu Saif
scrittore palestinese
intervistato da
Francesca Gnetti
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
15.00
Ex Teatro Verdi
FEMMINISMO
Ossessione gender
Spesso le politiche delle destre, conservatrici, xenofobe e contrarie alle teorie di genere, si fanno in nome della difesa delle donne. E spesso, come in Italia, sono portate avanti da donne
Martina Avanza
ricercatrice
Sabrina Marchetti
sociologa
In apertura monologo scritto e interpretato
da Paola Michelini
autrice e attrice
In italiano
A cura della redazione di ingenere.it
Ingresso con tagliando
15.30
Cortile del Castello
LETTERATURA
Tra le righe
Come si diventa scrittori? Che rapporto c’è tra realtà e finzione? Tra memoir, autofiction e romanzo? Uno sguardo sulla tradizione italiana e la letteratura che verrà
Domenico Starnone
scrittore
Nadia Terranova
scrittrice
Introduce e modera
Giuseppe Rizzo
Internazionale
In italiano
16.00
Aula magna, Economia 
IN AULA
Antibiotici al limite
La resistenza agli antibiotici è sempre più diffusa e provoca milioni di morti. Mentre l’industria farmaceutica non trova soluzioni, la scienza riscopre alternative naturali 
Elisabetta Caselli e Luca Ferraro
Università di Ferrara
Introduce e modera
Marco Bresadola
Università di Ferrara
In italiano
In collaborazione con Agenda17 Plus
16.30
Cinema Apollo
SUDAN
Dimenticati
Fame, attacchi indiscriminati, stupri come arma di guerra, fughe di massa e mancanza di cure. Da più di due anni milioni di persone vivono la più grave emergenza umanitaria al mondo
Francesca Mannocchi
giornalista
Vittorio Oppizzi
Medici senza frontiere
Introduce e modera
Francesca Sibani
Internazionale

in apertura proiezione del reportage
di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi
con le testimonianze dei rifugiati e degli operatori di Medici senza frontiere nel campo di Adré, al confine tra Ciad e Sudan
In italiano
Ingresso con tagliando
16.30
Ridotto del Teatro Comunale
INFORMAZIONE
Occhio a destra
L’estrema destra e i populisti propongono soluzioni semplici a problemi complessi, spesso distorcendo i fatti. Come smontare la loro retorica su migrazione, clima e disuguaglianze
Gian-Paolo Accardo
Voxeurop
Annalisa Camilli
Internazionale
In italiano
A cura di RightWatch, progetto collaborativo europeo di Internazionale, Solomon e Voxeurop
16.30
Sala Estense
Mondovisioni
Night is not eternal
di Nanfu Wang
Stati Uniti, 93’
Per sette anni la regista cinese-statunitense statunitense Nanfu Wang ha seguito l’attivista Rosa María Payá, figlia dello storico dissidente cubano Oswaldo Payá, nella sua lotta per il cambiamento democratico a Cuba. Una storia sul valore dell’impegno politico che intreccia ricordi e riflessioni sull’autoritarismo e il desiderio di libertà tra Cina, Cuba e gli Stati Uniti.
In inglese e spagnolo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
16.45
Apollo 3
Mondoascolti
East piano
di Cicely Fell
Ucraina/Regno Unito 2024, 33’
Sul fronte ucraino, Timur Dzhafarov, in arte John Object, combatte e registra. Musicista elettronico, arruolato nell’esercito tre giorni dopo l’inizio dell’invasione russa, cattura suoni tra le rovine: pioggia, sirene, un pianoforte abbandonato, bombardamenti. East piano è il suo diario sonoro dal conflitto.
In inglese, con sottotitoli in Italiano
Ingresso con tagliando
17.00
Teatro Comunale
INFORMAZIONE
Reporter slam
Cinque giornalisti, cinque inchieste, ma un solo vincitore. Sul palco si alterneranno storie da tutto il mondo. Sarà il pubblico a scegliere la migliore.
Natalia Alana Da Silva
fotografa brasiliana
I migliori archetti per violino sono fatti con il pernambuco, un albero brasiliano a rischio di estinzione. Le autorità locali vogliono vietarne il commercio, ma l’industria musicale si oppone e il mercato nero continua a lucrarci
Elena Basso
giornalista italiana
La prima inchiesta internazionale sulle migliaia di adozioni illegali avvenute in Cile dagli anni settanta a oggi, con l’aiuto di gruppi religiosi, assistenti sociali, giudici, fondazioni private e agenzie di adozione internazionale
Queralt Castillo Cerezuela
giornalista spagnola
L’Ucraina dall’inizio della guerra nel 2022 è diventata il principale polo della gestazione per altri in Europa. In Spagna è vietata e in Grecia e Georgia è legale e regolamentata. Un’indagine sulle pratiche e i legami tra agenzie, studi legali, lobby e cliniche
Luca Rondi
giornalista italiano
Assistenza medica inadeguata, disumanizzazione dei detenuti, rischi per la sicurezza: sono i problemi generati dalla privatizzazione dell’industria europea delle frontiere e dalle aziende che ne traggono profitto
Olena Solodovnikova
giornalista ucraina
Dall’inizio dell’invasione russa quasi cinquanta musei ucraini sono stati saccheggiati. Alcuni reperti trafugati riemergono in Crimea, nelle mostre internazionali e nel mercato nero. Un furto culturale su scala globale
Presenta
Maysa Moroni
Internazionale
Accompagnamento musicale di Matteo Storti
In italiano e inglese, traduzione simultanea. Grazie al contributo di Journalismfund Europe
Ingresso con tagliando
17.00
Cortile del Castello
VISTI DAGLI ALTRI
Egemonia
In Italia, la destra ha conquistato sempre più spazio in campo culturale, influenzando mezzi d’informazione, editoria e dibattito pubblico. Tra i suoi obiettivi, riscrivere il passato e ridefinire cosa significa essere italiani
Rachel Donadio
The Atlantic
John Foot
storico britannico
Allan Kaval
Le Monde
Introduce e modera
Marco Contini
la Repubblica
In italiano
In collaborazione con il progetto RightWatch
17.00
Palazzo Naselli Crispi
libri
E poi arrivò DeepSeek
Alberto Puliafito 
con Pierfrancesco Romano
Internazionale
In italiano
 
Che impatto avrà DeepSeek? Un’analisi dei risvolti geopolitici, economici e ambientali dello sviluppo della prima intelligenza artificiale open source cinese.
(apogeo editore 2025)
17.30
Ex Teatro Verdi
CINA
Metamorfosi
Chi sono le persone che abitano il gigante asiatico? Tra trasformazioni sociali e un passato ingombrante, il ritratto di una società in movimento, dove la normalità cambia volto ogni giorno
Tania Branigan
giornalista britannica
Giada Messetti
sinologa e giornalista
Introduce e modera
Junko Terao
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
17.30
Circolo Arci Bolognesi
libri
Tempo di ritorno
Ferdinando Cotugno
con Giulia Zoli
Internazionale
In italiano
La crisi climatica vista a partire dall’acciaieria di Bagnoli, a Napoli, che per anni ha nutrito e poi avvelenato i suoi abitanti. Una storia familiare per indagare le tracce e le conseguenze del capitalismo fossile.
(Guanda 2025)
17.30
Aula magna, Economia 
libri
L'Italia senza casa
Sarah Gainsforth
con Lucia Tozzi
giornalista
In italiano
La casa è passata da essere un diritto a una merce, spingendo intere generazioni, e non solo le fasce più povere, fuori dalle città e dentro mutui e affitti insostenibili.
(Laterza 2025)
18.00
Apollo 3
Mondoascolti
Sniper
di Stephen Schwartz
Danimarca 1992, 46’
Sarajevo, 1992. Durante l’assedio, anche amici e conoscenti diventano bersagli. Sniper racconta la realtà del conflitto in Bosnia attraverso le testimonianze dirette dei cecchini. Un ascolto crudo e spiazzante, premiato con il Prix Italia nel 1993.
In danese e serbo, con sottotitoli in Italiano
Ingresso con tagliando
18.30
Piazza Trento e Trieste
DIRITTI
Humans in transit
Dalla Libia al Mediterraneo centrale, i ritratti di rifugiati realizzati da artisti migranti. Un’installazione di Msf per celebrare la resilienza di centinaia di uomini e donne che hanno affrontato un percorso difficile, spesso segnato da abusi, rapimenti e violenze
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano
18.30
Ridotto del Teatro Comunale
AMBIENTE
Salute!
Il cambiamento climatico ha un impatto irreversibile sull’industria vinicola: mentre le aree tradizionali faticano a sopravvivere, nuove regioni cominciano a produrre vitigni di qualità
Cush Rodríguez Moz
giornalista argentino
Daniel Wizemberg
giornalista argentino
In italiano
18.30
Cortile del Castello
ARTE
Uniti diamo forma al futuro
Illustrazioni e racconti per scoprire passato, presente e futuro del territorio. Storie di cooperazione tra Ferrara e Modena 
Inaugurazione della mostra con
Chiara Bertelli
Legacoop Estense
e Eugenio Ciccone
The Ferrareser
La mostra è visitabile per tutta la durata del festival
In collaborazione con Legacoop Estense, Assicoop Modena&Ferrara e The Ferrareser APS
18.30
Cinema Apollo
spettacoli
Penuria padana
Quello che un tempo era il cuore agricolo d’Italia oggi pulsa sempre più piano, soffocato da raccolti che si ammalano, piogge tanto rare quanto impetuose e supermercati che comprano a prezzi da elemosina. Le aziende chiudono, i campi si svuotano e il paesaggio si riempie di silenzi. Le storie di chi non si arrende
Un monologo in musica di Stefano Liberti
violoncello, mandoloncello e chitarra Pasquale Filastò
canto Fabia Salvucci
In italiano
Con il sostegno della Bertha Foundation 
Ingresso con tagliando
19.00
Circolo Arci Bolognesi
CORPO E MENTE
Vero o falso
Le verdure surgelate sono meno salutari? Mangiare formaggio a cena può causare incubi? 
Sull’alimentazione ci sono molti miti. Sfatiamoli insieme 
Debora Rasio
medica oncologa e nutrizionista
Intervistata da
Monica Paolucci
e Giulia Testa
Internazionale
In italiano
19.00
Teatro Comunale
RUSSIA
La lunga notte di Mosca
La repressione interna, la disillusione della società, l’opposizione al regime, la diaspora in Europa. A tre anni e mezzo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, come è cambiata la Russia
Irina Borogan e
Andrei Soldatov
Agentura.Ru
Introduce e modera
Andrea Pipino
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
19.00
Palazzo Naselli Crispi
CULTURA
Poete
Sylvia Plath, Louise Glück, Mariangela Gualtieri, Emily Dickinson, Wisława Szymborska, Anna Achmatova, Patrizia Cavalli: un racconto polifonico sulle poete e la loro presenza nella letteratura e nelle nostre anime
Una performance letteraria di e con
Leonardo Merlini
Askanews
In italiano
19.00
Sala Estense
Mondovisioni
The shadow scholars
di Eloise King
Regno Unito, 100’
Patricia Kingori, la più giovane professoressa nera nei 925 anni di storia di Oxford, indaga sull’industria globale segreta dei saggi su commissione scritti da decine di migliaia di giovani keniani per gli studenti dei paesi ricchi. Un film che smonta i miti della superiorità accademica dell’occidente e mette in discussione la sua presunta egemonia intellettuale.
In inglese con sottotitoli in italiano.
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
19.30
Ex Teatro Verdi
CULTURA
La battaglia e l'esilio
Guerra e letteratura sono da sempre legate da una relazione insostenibile: dall’espressione più atroce dell’umanità sono fiorite alcune delle sue opere artistiche più sublimi. Uno dei massimi scrittori francesi esplora questo paradosso 
Mathias Énard
scrittore francese
dialoga con
Francesco Targhetta
scrittore e poeta
In italiano
In collaborazione con CaLibro
Ingresso con tagliando
19.30
Cortile del Castello
MUSICA
Il grande viaggio
Un ascolto guidato di musica psichedelica, dai Beatles a oggi. Tra itinerari fisici e mentali
Mace
Musicista e produttore
intervistato da
Giovanni Ansaldo
Internazionale
In italiano
21.00
Teatro Comunale
GAZA
Quando il mondo dorme
Dove può abitare un rifugiato, se tutte le case vengono distrutte? Cos’è la sicurezza, quando implica la distruzione sistematica di un altro popolo? Qual è il limite tra autodifesa e punizione collettiva? Un racconto della Palestina attraverso le storie raccolte e le persone incontrate in più di tre anni di lavoro sul campo 
Francesca Albanese
giurista
intervistata da
Francesca Gnetti
Internazionale
In italiano e in Lis
Ingresso con tagliando
21.30
Cortile del Castello
spettacoli
Introversa
Schwa, piccioni, Mickey Rourke e Pd: una girls night aperta a tutti, Ken compresi. Per ridere e riflettere sul patriarcato ancora in giro, in una serata scientificamente femminista
Un monologo di e con Paola Michelini
attrice e autrice
In italiano
21.30
Sala Estense
Mondovisioni
Niñxs
di Kani Lapuerta
Messico/Germania, 85’
Dalla città di Tepoztlán in Messico, Karla, quindici anni, racconta il suo viaggio alla scoperta di sé, affrontando la transizione di genere tra le gioie e le incertezze dell’adolescenza, e i pregiudizi della società. Un film frutto di otto anni di riprese per raccontare una storia tenera e incoraggiante di formazione e di affermazione.
In spagnolo, con sottotitoli in italiano
5 euro, compra il biglietto
21.30
Ridotto del Teatro Comunale
fotografia
Portfolio - Modi di guardare
Dalla maternità in Africa orientale alle foto delle vacanze di una donna di Taiwan, nuovi sguardi possibili sul mondo
con Martina Bacigalupo
fotografa
Introduce Elena Boille
Internazionale
In italiano
22.00
Ex Teatro Verdi
PODCAST
Il rumore dell’India
Un viaggio tra megalopoli e piccoli villaggi per raccontare la nuova India, legando il passato recente al futuro che è già realtà e alle contraddizioni che lo caratterizzano. Con musiche della scena indiana di oggi e brevi interviste 
Rai Radio 3
presenta il podcast live
con Stefano Catucci
Sapienza Università di Roma
Andrea Anastasio
Istituto italiano di cultura di Nuova Delhi
In italiano
Ingresso con tagliando
Sabato 4 ottobre
10.00
Palazzo Naselli Crispi
incontri
Nel mondo
Rassegna stampa internazionale
Gian Paolo Accardo
Voxeurop
e Stefania Mascetti
Internazionale
In italiano
In collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna
10.00
Cortile del Castello
in redazione
In arrivo
Tutte le novità di Internazionale: idee, progetti e iniziative per il prossimo anno
Giovanni De Mauro
Internazionale
Con la partecipazione dei redattori e dei collaboratori del settimanale
In italiano
10.30
Cinema Apollo
ambiente
La Terra in fiamme
Dalle miniere coloniali alle guerre mondiali, la corsa al profitto e al progresso ha trasformato il pianeta e segnato intere popolazioni. Un racconto di come impero e ambiente si intrecciano nella storia per capire il passato e affrontare il futuro
Sunil Amrith
storico britannico
In inglese, traduzione simultanea
In collaborazione con Unipol Gruppo
Ingresso con tagliando
10.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Meteoflipper
Le previsioni del tempo si fondano su solide basi scientifiche, ma anche la pallina di un flipper può aiutarci 
Federico Grazzini
meteorologo
8-13 anni. Fino alle 11.30
10.45
Apollo 3
Mondoascolti
Ceasefire from the earth and sky
di Yejoo Kim
Stati Uniti/Corea 2025, 33’
Nella zona demilitarizzata, al confine tra Corea del Sud e Corea del Nord, dopo più di settant’anni di tregua, la guerra continua a riecheggiare. L’antropologa T. Yejoo Kim svela un paesaggio dove la propaganda sonora, le memorie sepolte e la tensione quotidiana raccontano un conflitto mai davvero finito.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
11.00
Teatro Comunale
ucraina
Nelle retrovie
Dopo tre anni e mezzo di guerra, la resistenza degli ucraini è anche una lotta intellettuale per affermare la propria indipendenza e rivendicare la specificità di una cultura ancora poco conosciuta
Francesca Mannocchi
giornalista
Volodymyr Yermolenko
filosofo ucraino
Introduce e modera
Andrea Pipino
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
11.00
Piazza Trento e Trieste
diritti
Humans in transit
Dalla Libia al Mediterraneo centrale, i ritratti di rifugiati realizzati da artisti migranti. Un’installazione di Msf per celebrare la resilienza di centinaia di uomini e donne che hanno affrontato un percorso difficile, spesso segnato da abusi, rapimenti e violenze
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano
11.00
Aula magna, Economia 
diritti
I soliti sospetti
Le forze dell’ordine spesso fanno dei controlli basandosi sui tratti somatici o sull’origine etnica delle persone fermate, invece che su comportamenti specifici. Si chiama profilazione etnico-razziale e in Italia è diffusa ma negata. Colpisce soprattutto persone nere, rom e di origine straniera
Anna Brambilla
Asgi
Luigi Mastrodonato
giornalista
dialogano con le ragazze e i ragazzi di
Occhio ai media
In italiano
11.00
Sala Estense
Mondovisioni
The guest
di Zvika Gregory Portnoy e Zuzanna Solakiewicz
Polonia/Qatar, 78’
Maciek vive in un villaggio polacco al confine con la Bielorussia. È l’inverno del 2021 e la zona viene militarizzata per respingere i migranti che cercano di entrare nell’Unione europea. Un giorno sua madre accoglie in casa Alhyder, un giovane siriano esausto. La sua presenza fa emergere un senso di umanità e speranza, in contrasto con quello che accade all’esterno.
In arabo, inglese e polacco, con sottotitoli in italiano
5 euro, compra il biglietto
11.00
Apollo 2
Mondocinema
Riverboom
di Claude Baechtold
Regno Unito 2023, 99’
Nel 2002 un giovane graphic designer, Claude Baechtold, viene trascinato in Afghanistan da due impavidi reporter, Paolo Woods e Serge Michel. Con una videocamera comprata al bazar di Kabul, li seguirà per due mesi in un viaggio surreale che cambierà le loro vite. Tra ironia e assurdo, un road movie sull’Afghanistan post-11 settembre.
a seguire incontro con il regista
e con Paolo Woods
fotografo
In italiano e in francese, traduzione consecutiva
11.30
Biblioteca Ariostea
bosnia erzegovina
La lezione di Srebrenica
Trent’anni fa, nel cuore dell’Europa, avveniva il più grave massacro compiuto dopo la seconda guerra mondiale, considerato un genocidio dalla giustizia internazionale. Come fu possibile allora e come parlarne oggi
Alessandra Annoni
giurista
Ado Hasanović
regista bosniaco italiano
Riccardo Noury
Amnesty International Italia
Introduce e modera
Jacopo Zanchini
Internazionale
In italiano
11.30
Ridotto del Teatro Comunale
Alla radio
Qui pianeta Terra
con Radio 3 Mondo
Tania Branigan
giornalista britannica
Dominique Eddé
giornalista libanese
Luka Lisjak Gabrijelčič
Eurozine
Paésie Philippe
missionaria francese ad Haiti
Conduce
Anna Maria Giordano
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
11.30
Ex Teatro Verdi
ambiente
Bestiario artico
Le incredibili storie di sette animali incontrati durante le grandi esplorazioni del passato tra il mare dei Wadden, Sachalin, capo Nord e le isole Svalbard. Sette esempi di adattamento e sopravvivenza che hanno tanto da insegnarci
Frank Westerman
scrittore olandese
dialoga
con Ferdinando Cotugno
Domani
In inglese, traduzione consecutiva
In collaborazione con l’ambasciata e il consolato generale del regno dei Paesi Bassi
Ingresso con tagliando
11.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
La regina dei granchi
Un viaggio a fumetti in un Paese dei Balocchi sottomarino dove le cose non sono come appaiono
con Laverve
illustratore e giocattolaio
8-13 anni. Fino alle 12.30
11.45
Apollo 3
Mondoascolti
Coming out
di Rūta Dambravaitė e Inga Janiulytė-Temporin
Lituania 2024, 50’
Vitalius e Albinas sono una coppia gay e stanno insieme da 52 anni. Con l’avanzare dell’età e la memoria di Albinas che lentamente svanisce, Vitalius decide di raccontare pubblicamente la loro storia per la prima volta. Una testimonianza di amore e resistenza che si intreccia con la realtà di un paese che non li ha mai pienamente riconosciuti.
In lituano, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
12.00
Cinema Apollo
informazione
Tra le pagine del mondo
È considerato uno dei migliori quotidiani internazionali. In più di ottant’anni ha dimostrato autorevolezza, indipendenza e qualità giornalistica. Il direttore di Le Monde racconta cosa c’è dietro questo successo editoriale
Jérôme Fenoglio
Le Monde
dialoga con
Giovanni De Mauro
Internazionale
In italiano e francese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
12.00
Cortile del Castello
Israele
Vicolo cieco
Cosa pensa l’opinione pubblica israeliana della guerra e della catastrofe umanitaria a Gaza? A che punto è la crisi della democrazia cominciata già prima del 7 ottobre 2023? Com’è cambiato il sionismo negli anni? Uno sguardo critico tra analisi storica e testimonianza giornalistica
Anna Foa
storica
Meron Rapoport
giornalista israeliano
Introduce e modera
Giuliano Milani
storico
In italiano
12.00
Circolo Arci Bolognesi
libri
Poveri noi
Alice Facchini
con
Luciana Cimino
il Manifesto
In collaborazione con Cgil Ferrara e Cgil Emilia-Romagna
Cosa significa oggi vivere in povertà in Italia? Un saggio che smonta i pregiudizi dando voce a chi è rimasto indietro e richiamando istituzioni e cittadini a un’assunzione collettiva di responsabilità.
(Erickson 2025)
12.00
Palazzo Naselli Crispi
libri
Il frutto più raro
Gaëlle Bélem
con Francesca Sibani 
Internazionale
In francese, traduzione consecutiva
In collaborazione con CaLibro
Nel 1841 nell’isola della Réunion, lo  schiavo creolo Edmond Albius, a soli dodici anni, scopre come impollinare a mano la vaniglia, rivoluzionando la botanica e la cucina mondiale. Una storia vera, ma anche un racconto sul colonialismo e l’ingiustizia razziale.
(e/o 2025)
14.00
Cinema Apollo
haiti
L’isola alla deriva
La capitale e il paese sono nelle mani delle bande armate e lo stato è imploso. Senza difesa di fronte alla violenza, ai cittadini non resta che la fuga: a Port-au-Prince gli sfollati interni sono più di un milione. Ma tanti cercano di resistere 
Jetry Dumont
giornalista haitiano
Paesie Philippe
missionaria francese
Introduce e modera
Marco Girardo
Avvenire
In francese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando

In apertura proiezione del documentario
Figli di Haiti
di Alessandro Galassi
Italia 2025, 11’
In creolo haitiano e in inglese, con sottotitoli in italiano
14.00
Ridotto del Teatro Comunale
diritti
L’eredità di Federico
A vent’anni dalla morte di Federico Aldrovandi, nessun provvedimento per riformare le modalità di intervento e limitare la violenza della polizia è stato approvato. Intanto le destre propongono nuove forme di impunità
Valentina Calderone
garante delle persone detenute di Roma
Michele Dalai
scrittore
Michele Di Giorgio
Università di Bari
Introduce e modera
Luigi Mastrodonato
giornalista
In italiano
In collaborazione con il Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025
14.00
Ex Teatro Verdi
SALUTE
Si può riparare il cervello?
Come funzionano le terapie avanzate che agiscono sui meccanismi delle malattie neurologiche grazie a geni, cellule e molecole intelligenti? Quali prospettive aprono per la nostra idea di corpo e di salute? Dalle malattie neurodegenerative alle epilessie, per capire dove va la ricerca
Michele Simonato
Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara
Francesca Sofia
International Bureau for Epilepsy
Matthew Walker
University College di Londra
Introduce e modera
Silvia Bencivelli
giornalista
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Grazie al progetto PNRR-MAD-2022-12376434-CUP J73C22000680003 finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU
Ingresso con tagliando
14.00
Cortile del Castello
FEMMINISMO
La vergogna deve cambiare campo
Per quasi dieci anni Dominique Pélicot ha violentato e fatto violentare da sconosciuti sua moglie Gisèle, dopo averla drogata di nascosto. Il racconto della figlia per chiedere giustizia per tutte le donne vittime di violenza 
Caroline Darian
intervistata da
Giulia Siviero
Il Post
In francese, traduzione consecutiva
14.00
Palazzo Naselli Crispi
libri
Populismi
Daniele Cassandro
e Andrea Pipino
Internazionale
In italiano
Il successo dei populismi rivela la crisi globale della democrazia liberale e delle sue fondamenta. Un’analisi del fenomeno tra post-verità, tecnocrazie, personalismi, propaganda e manipolazione del consenso.
(Bur 2025)
14.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
L’intervista perfetta
Consigli per trasformare una chiacchierata in un articolo
Giovanni Ansaldo
Internazionale
In italiano
14-19 anni
14.15
Apollo 3
Mondoascolti
Chiedilo alla Storia
Davide Savelli
regista e autore
con 
Federica Lupoli
Intesa Sanpaolo
Jonathan Zenti
producer e autore di podcast
In italiano
Un podcast di Intesa Sanpaolo e Chora Media
Ingresso con tagliando
Storiche e storici rispondono alle curiosità degli ascoltatori su qualsiasi periodo, argomento e personaggio. Il nuovo progetto di Davide Savelli, che negli ultimi due anni ha affiancato Alessandro Barbero in uno dei podcast più ascoltati in Italia.
14.30
Aula magna, Economia 
In aula
A prova di tempesta
Un’analisi degli strumenti e dei processi di progettazione urbana e del territorio per prevenire e gestire i rischi climatici. Cosa stiamo ancora sbagliando?
Alessandra Marin e Carmela Vaccaro
Università di Ferrara
Introduce e modera Andrea Rubin
Università di Ferrara
In italiano
In collaborazione con Agenda17 Plus
14.30
Teatro Comunale
Europa
Come difendersi dalla disinformazione
La libertà dei mezzi d’informazione è fondamentale per la democrazia e per un’economia sana: per questo va difesa con regole chiare che assicurino indipendenza, pluralismo e totale trasparenza
Anna Herold
Commissione europea
Katz Laszlo
The Europeans
Raquel Miguel Serrano
EU disinfoLab
Marianna Spring
BBC
Introduce e modera
Sara Zambotti
Rai Radio2
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
14.30
Sala Estense
Mondovisioni
The life that remains
di Dorra Zarrouk
Egitto/Arabia Saudita 2024, 79’
Una famiglia palestinese, scappata da Gaza dopo la feroce reazione israeliana agli attentati del 7 ottobre 2023 e rifugiata in Egitto, affronta la perdita, il lutto e la nostalgia, sognando di tornare in una patria ormai distrutta. Attraverso le testimonianze e le immagini della vita in esilio e di quella a Gaza prima e durante la guerra, il film racconta il trauma silenzioso di chi è rimasto in vita.
In arabo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
14.30
Biblioteca Ariostea
libri
Generazione Cairo
Marta Bellingreri
Costanza Spocci 
con Francesca Gnetti
Internazionale
In italiano
Il racconto di una rivoluzione tradita, ma anche di un’instancabile resistenza. Mentre il regime egiziano decide chi deve vivere e chi deve morire, brillano ancora scintille di pensiero critico, come quello femminista e quello operaio.
(Feltrinelli 2025)
15.00
Apollo 2
libri
Breve storia del K-pop
Ivan Canu
In italiano
Il K-pop ha reso la Corea del Sud un simbolo di modernità e dinamismo nel panorama globale. Un saggio che esplora le dinamiche culturali, sociali ed economiche della diffusione di questo genere musicale.
(Salani 2024)
15.00
Circolo Arci Bolognesi
libri
Dov’è la bellezza: la storia di Kamaran Najm
Claudio Calia 
con gli studenti del Liceo Dosso Dossi di Ferrara
In italiano
La storia a fumetti di Kamaran Najim, il primo fotografo di guerra curdo-iracheno. Il suo lavoro documenta la brutalità della guerra ma anche la straordinaria bellezza della terra dov’è nato.
(Becco Giallo 2025)
15.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
Rifare l’amore
Come costruire relazioni libere, consapevoli, ugualitarie 
Victoire Tuaillon
giornalista e autrice francese
intervistata da Claudio Rossi Marcelli
Internazionale
In francese, traduzione consecutiva
14-19 anni
15.30
Palazzo Naselli Crispi
libri
C’era una volta il Pci
Claudio Caprara
autore di Fischiava il vento
e Walter Dondi
autore di L’ultima domenica del Pci
Introduce e modera
Luciana Cimino
il Manifesto
In italiano
Fischiava il vento
I luoghi, i miti e i riti che hanno reso unico il comunismo italiano. La storia di un partito che ha segnato profondamente la vita politica e culturale del nostro paese.
(Bompiani 2025)

L’ultima domenica del Pci
Il 12 novembre 1989, Walter Dondi è l’unico giornalista di turno nella redazione bolognese dell’Unità. Darà lui la notizia che il Partito comunista italiano cambierà nome. Una giornata memorabile raccontata dall’interno del giornale del più grande partito comunista d’occidente.
(Bibliotheka edizioni 2025)
15.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Sgranate gli occhi
I migliori reportage fotografici da tutto il mondo.
Mélissa Jollivet
Internazionale Kids
8-13 anni. Fino alle 16.30
15.45
Apollo 3
Mondoascolti
East piano
di Cicely Fell
Ucraina/Regno Unito 2024, 33’
Sul fronte ucraino, Timur Dzhafarov, in arte John Object, combatte e registra. Musicista elettronico, arruolato nell’esercito tre giorni dopo l’inizio dell’invasione russa, cattura suoni tra le rovine: pioggia, sirene, un pianoforte abbandonato, bombardamenti. East piano è il suo diario sonoro dal conflitto.
In inglese, con sottotitoli in Italiano
Ingresso con tagliando
16.00
Cinema Apollo
cina
Memoria rossa
Le ferite provocate dalla rivoluzione culturale cinese e le loro conseguenze sulla Cina di oggi. Un passato che lo stato cinese vorrebbe dimenticare, riscoperto attraverso le testimonianze di decine di sopravvissuti
Tania Branigan
giornalista britannica
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
16.00
Biblioteca Ariostea
Corpo e mente
Vero o falso
Svegliare un sonnambulo è pericoloso? Le donne russano meno degli uomini? Pensiamo di sapere tutto sul nostro sonno ma non sempre è così
Antonella Viola
biologa e divulgatrice scientifica
intervistata da Monica Paolucci
e Giulia Testa
Internazionale
In italiano
16.00
Ex Teatro Verdi
femminismo
Parole proibite
Con l'affermazione di destre sempre più radicali la libertà di pensiero e di ricerca si restringe. Alcune parole che rappresentano saperi e politiche vengono vietate, mettendo a repentaglio il fondamento delle democrazie
Barbara De Micheli
esperta di politiche di genere
Andrea Peto
Central European University Vienna / Hungarian Academy of Sciences
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
A cura della redazione di ingenere.it
Ingresso con tagliando
16.00
Cortile del Castello
società
L’età sospesa
L’Italia è in una fase di incertezza profonda e sono gli adolescenti a pagarne il prezzo più alto, tra prospettive di vita peggiori rispetto alle generazioni precedenti e una crescente povertà educativa che tocca studio, lavoro, relazioni e salute mentale
Elias Becciu
Cidas
Caterina Fiorilli
Università Lumsa
Giovanni Paglia
Regione Emilia-Romagna
Christian Raimo
insegnante
Introduce e modera
Anna Franchin
Internazionale
In italiano
In collaborazione con Cidas, cooperativa sociale
16.00
Ridotto del Teatro Comunale
europa
Armonia di voci
Alla scoperta dell’opinione pubblica europea e dei luoghi, virtuali e reali, in cui si esprime. La sfida di promuovere un dibattito comune su scala continentale all’epoca dei nazionalismi e fra decine di lingue diverse
Gian Paolo Accardo
Voxeurop
Luka Lisjak Gabrijelčič
Eurozine
Carolin Ollivier
Arte Journal
Alexandra Zeitlin
n-ost
Introduce e modera
Andrea Pipino
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
16.00
Aula magna, Economia 
libri
Perché contare i femminicidi è un atto politico
Donata Columbro
con
Maysa Moroni
Internazionale
In italiano
Contare i femminicidi è una questione di resistenza e di sovversione del potere, per andare oltre la neutralità della statistica. Perché i numeri sono storie e dare voce ai dati significa darla a chi non ce l’ha.
(Feltrinelli 2025)
16.30
Aula magna, Economia 
brasile
Semi di resistenza
Difesa dei diritti umani e ambientali, lotta al razzismo e alla discriminazione culturale, religiosa e di genere. Dalla voce di un’attivista delle comunità quilombolas, i problemi e le sfide di un popolo a rischio
Maria Aparecida Ribeiro de Sousa
attivista quilombola
intervistata da
Edoardo Vigna
Corriere della Sera
In italiano e in portoghese, traduzione consecutiva
In collaborazione con Cospe
16.30
Teatro Comunale
Medio Oriente
 Le relazioni pericolose
Israele, Palestina, Libano e Siria: cosa succede quando l’assenza di un vero dibattito critico nella società si accompagna al culto della lotta armata e del militarismo. Una conversazione tra due autrici unite dalle idee ma separate dalla geografia
Dominique Eddé
scrittrice libanese
Amira Hass
Haaretz
Introduce e modera
Jacopo Zanchini
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
16.30
Circolo Arci Bolognesi
ARTE
Paesaggi del presente
Che cos’è l’arte contemporanea? Che effetto ha sulla nostra vita? Quali sono gli artisti e le mostre davvero decisivi? Percorsi, tendenze e sensazioni che definiscono la scena del contemporaneo 
Daniele Cassandro
Internazionale
Leonardo Merlini
Askanews
In italiano
16.30
Sala Estense
Mondovisioni
Niñxs
di Kani Lapuerta
Messico/Germania, 85’
Dalla città di Tepoztlán in Messico, Karla, quindici anni, racconta il suo viaggio alla scoperta di sé, affrontando la transizione di genere tra le gioie e le incertezze dell’adolescenza, e i pregiudizi della società. Un film frutto di otto anni di riprese per raccontare una storia tenera e incoraggiante di formazione e di affermazione.
In spagnolo, con sottotitoli in italiano
5 euro, compra il biglietto
16.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Moon kids
Cinque ragazzi, una stazione spaziale e un’avventura cominciata sulle pagine di Internazionale Kids che ora è diventata un libro.
Con Beatrice Galli
8-13 anni. Fino alle 17.30
17.00
Piazza Trento e Trieste
DIRITTI
Humans in transit
Dalla Libia al Mediterraneo centrale, i ritratti di rifugiati realizzati da artisti migranti. Un’installazione di Msf per celebrare la resilienza di centinaia di uomini e donne che hanno affrontato un percorso difficile, spesso segnato da abusi, rapimenti e violenze
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano
17.00
Apollo 3
Mondoascolti
The Europeans – How a generation sounds like
Katz Laszlo e Wojciech Oleksiak
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
Interviste a una generazione di cittadini europei che si confrontano sulle scelte politiche dei singoli paesi dell’Unione. Un ritratto generazionale fatto di emozioni, paure e speranze che ci uniscono più di quanto possano dividerci.
17.00
Palazzo Naselli Crispi
libri
Il bosco fiorito
Letizia Renzini
con Pierfrancesco Romano
Internazionale
In italiano
Un libro collettivo che affronta il tema dell’uso medico e terapeutico delle sostanze psichedeliche, tra salute mentale, fine vita e casi internazionali.
(Animamundi 2025)
17.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
L’intelligenza che non ti aspetti
Impariamo a usare le nuove tecnologie per divertirci, per studiare e per farci venire i superpoteri
Alberto Puliafito
Slow News
In italiano
14-19 anni
17.30
Apollo 2
Mondocinema
Donna: women in revolt
di Yvonne Scholten
Paesi Bassi 1980, 66’ 
Ottant’anni di resistenza femminile in Italia, dalla lotta partigiana all’attacco fascista a Radio Donna a Roma nel 1979. Una storia del movimento femminista italiano attraverso filmati d’archivio e interviste
In italiano
a seguire incontro con la regista
Yvonne Scholten
e Giulia Siviero
il Post
In italiano
In collaborazione con l’ambasciata e il consolato generale del regno dei Paesi Bassi
17.30
Biblioteca Ariostea
libri
La voce del padrone
​​Francesco Pacifico
con Annalisa Camilli 
Internazionale
e Stefano Ciccone
Maschile Plurale
In italiano
“Quando vivi con una femminista non c’è amnistia, non c’è pace sociale. Tu sei stato, sei e rimani il padrone”. Una riflessione sul movimento femminista, sul maschilismo e sulla coppia a partire dalle dinamiche relazionali tra l’autore e la sua compagna.
(Add 2025)
18.00
Cinema Apollo
razzismo
Chi ha paura dell’islam
L’islamofobia non è un fenomeno nato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 o legato ai recenti flussi migratori. E soprattutto non è un problema che riguarda solo i musulmani
Parole e poesie con
Suhaiymah Manzoor-Kahn
poeta e scrittrice britannica
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
18.00
Cortile del Castello
cutlura
La storia nera dell’Italia
Dai romanzi, alle serie tv ai saggi storici: come parlare di fascismo oggi evitando il rischio di semplificare, spettacolarizzare, sminuire o normalizzare
Stefano Bises
sceneggiatore
John Foot
storico britannico
Introduce e modera
Tiziana Triana
direttrice editoriale
In italiano
18.00
Ex Teatro Verdi
libri
Quello che so di te
Nadia Terranova
con 
Giuseppe Rizzo
Internazionale
In italiano
Ingresso con tagliando
Il racconto delle donne e degli uomini di una famiglia, le loro cadute e il loro ostinato coraggio. Un viaggio nel loro passato fino alla storia della bisnonna Venera, internata nel manicomio di Messina dopo un aborto.
(Guanda 2025)
18.30
Circolo Arci Bolognesi
diritti
Pride
Era il 2000, l’anno del giubileo, che avrebbe portato a Roma milioni di fedeli cattolici. In quello stesso anno le organizzazioni lgbt+ italiane decisero di organizzare nella capitale un World pride. La storia del corteo che venticinque anni fa ha cambiato l’Italia.
Alberto Emiletti
e Claudio Rossi Marcelli
Internazionale
In italiano
18.30
Apollo 3
Mondoascolti
Oltre
Beatrice Petrella
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
Per otto mesi Beatrice Petrella si è infiltrata nei gruppi Telegram e nei forum più oscuri del web italiano fingendosi un incel, un celibe involontario immerso in una comunità che coltiva l’odio verso le donne. Ha scoperto un linguaggio codificato e un sistema di valori vicino all’estremismo di destra, tra mascolinità tossica, suprematismo e violenza. Un podcast investigativo Rai vincitore del premio Morrione.
18.30
Palazzo Naselli Crispi
libri
La Cina è un’aragosta
Giada Messetti
con Junko Terao
Internazionale
In italiano
La società cinese continua a evolversi e a mutare, ad abbandonare il vecchio carapace e ad aspettare che se ne formi uno nuovo. Proprio come un’aragosta.
(Mondadori 2025)
18.30
Ridotto del Teatro Comunale
libri
La natura che cura
Kathy Willis
con Gabriele Antoniella
dottore forestale
e con
Monica Paolucci
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Le scuole dovrebbero lasciare che i bambini giochino nel verde, le strade urbane dovrebbero essere piene di alberi. Le ricerche scientifiche dimostrano che il contatto con la natura migliora salute, concentrazione e benessere e riduce la spesa sanitaria.
(Aboca Edizioni 2025)
18.30
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
La voce della resistenza
di Solène Chalvon-Fioriti
Francia 2024, 25’
Da quando i taliban hanno vietato l’istruzione alle ragazze che hanno più di dodici anni, in Afghanistan sono nate migliaia di scuole clandestine in cui si seguono le lezioni trasmesse da Radio Begum.
In pashtu e francese, con sottotitoli in italiano
Dopo il documentario incontro con 
Martina Magri
Arte tv
In italiano
14-19 anni
19.00
Teatro Comunale
diritti
Solidarietà radicale
La discriminazione delle persone con disabilità e lo sfruttamento degli animali sono ingranaggi dello stesso sistema di oppressione. Un dialogo per smontare i confini tra specie e abilità e ripensare l’empatia, la cura e la giustizia oltre l’umano
Astra Taylor
regista e scrittrice canadese-americana
Sunaura Taylor
scrittrice e artista statunitense
Introduce e modera
Giulia Zoli
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
19.00
Sala Estense
Mondovisioni
Night is not eternal
di Nanfu Wang
Stati Uniti, 93’
Per sette anni la regista cinese-statunitense statunitense Nanfu Wang ha seguito l’attivista Rosa María Payá, figlia dello storico dissidente cubano Oswaldo Payá, nella sua lotta per il cambiamento democratico a Cuba. Una storia sul valore dell’impegno politico che intreccia ricordi e riflessioni sull’autoritarismo e il desiderio di libertà tra Cina, Cuba e gli Stati Uniti.
In inglese e spagnolo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
19.30
Ex Teatro Verdi
cultura
Un anno con
Quali parole possiamo usare per descrivere il mondo intorno a noi, che sembra sul punto di crollare tra cambiamento climatico, guerre ed estremismi? Pensieri e parole per tempi incerti
Vinicio Capossela
cantautore e scrittore
dialoga con
Giovanni Ansaldo
Internazionale
Alessandro Portelli
storico
In italiano
Ingresso con tagliando
19.30
Cortile del Castello
libri
I figli dell’odio
Cecilia Sala
con Giuliano Milani 
storico
In italiano
Le parole dei coloni israeliani, dei palestinesi cresciuti sotto l’occupazione, delle ragazze iraniane che sfidano il regime. Le storie raccolte sul campo intrecciate all’analisi geopolitica, per restituire un ritratto dei tre paesi più incandescenti del nostro tempo.
(Mondadori 2025)
21.00
Ex Teatro Verdi
diritti
Io sono lei
L’immagine, la visibilità, l’importanza dell'autobiografia, la creazione di comunità politiche e artistiche. Due storie di transizione di genere a cavallo tra Europa e Stati Uniti, tra privato quotidiano e lotte collettive
Porpora Marcasciano
Movimento Identità Trans
Lucy Sante
scrittrice e artista statunitense
Introduce e modera
Barbara Leda Kenny
ingenere.it
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
21.30
Teatro Comunale
diritti
Femminile plurale
Nelle crisi umanitarie, donne e ragazze sono spesso le più colpite da violenze e mancanza di accesso a servizi essenziali. Le sfide e le difficoltà che devono affrontare raccontate da altre donne: dottoresse, infermiere e comunicatrici impegnate sul campo
Elda Baggio
Mariana Cortesi
e Candida Lobes
Medici senza frontiere
in dialogo con
Daria Bignardi
scrittrice e autrice
Accompagnamento musicale di
Maria Norina Liccardo
In italiano
Ingresso con tagliando
21.30
Sala Estense
Mondovisioni
The dialogue police
di Susanna Edwards
Svezia/Norvegia/Danimarca, 90’
In una Svezia attraversata da tensioni sociali, tra proteste per il clima e copie del Corano bruciate in piazza, un’unità speciale della polizia ha il compito di difendere la democrazia e il diritto di espressione di tutti con un’unica arma: il dialogo.
In svedese, turco e farsi, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
21.30
Ridotto del Teatro Comunale
fotografia
Portfolio - Cartoline da Cortona
Dalla possibilità di riconciliazione al corpo come terreno di tutte le battaglie, una selezione di progetti dalle ultime quattro edizioni del festival di fotografia Cortona on the move
Paolo Woods
fotografo e curatore
Introduce Elena Boille
Internazionale
In italiano
Domenica 5 ottobre
10.00
Piazza Trento e Trieste
diritti
Humans in transit
Dalla Libia al Mediterraneo centrale, i ritratti di rifugiati realizzati da artisti migranti. Un’installazione di Msf per celebrare la resilienza di centinaia di uomini e donne che hanno affrontato un percorso difficile, spesso segnato da abusi, rapimenti e violenze
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano
10.00
Cortile del Castello
PODCAST
Il mondo cultura
Un podcast settimanale di Internazionale dal vivo
Daniele Cassandro
e Chiara Nielsen
Internazionale
con Leonardo Bianchi
giornalista
e Davide Maria De Luca
giornalista
In italiano
10.00
Palazzo Naselli Crispi
incontri
Nel mondo
Rassegna stampa internazionale
Gian Paolo Accardo
Voxeurop
e Catherine Cornet
Internazionale
In italiano
In collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna
10.30
Cinema Apollo
femminismo
Il cuore scoperto
L’amore non è solo un fatto privato, ma una questione politica che richiede cura, ascolto e solidarietà. Per costruire relazioni più profonde e ugualitarie bisogna scordarsi le gerarchie, rompere le norme tradizionali e immaginare nuovi modi di stare insieme
Victoire Tuaillon
giornalista francese
intervistata da
Claudio Rossi Marcelli
Internazionale
In francese, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
10.30
Apollo 3
Mondoascolti
Ceasefire from the earth and sky
di Yejoo Kim
Stati Uniti/Corea 2025, 33’
Nella zona demilitarizzata, al confine tra Corea del Sud e Corea del Nord, dopo più di settant’anni di tregua, la guerra continua a riecheggiare. L’antropologa T. Yejoo Kim svela un paesaggio dove la propaganda sonora, le memorie sepolte e la tensione quotidiana raccontano un conflitto mai davvero finito.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
10.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Fuga dalla meraviglia
La geniale vita di Albert Einstein tra violini, bussole e calzini.
Con Federico Taddia, scrittore
8-13 anni. Fino alle 11.30
11.00
Aula magna, Economia 
In aula
Una salute per tutti
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità un quarto delle morti nel mondo dipende da fattori ambientali nocivi per gli ecosistemi. Il ruolo del servizio sanitario italiano per tradurre in azioni concrete l’approccio one health, che integra salute umana, animale e ambientale
Emidia Vagnoni
Università di Ferrara
Introduce Michele Fabbri
Università di Ferrara
In italiano
In collaborazione con Agenda17 Plus
11.00
Ridotto del Teatro Comunale
Africa
Tra immobilità e speranza
L’Etiopia accoglie più di un milione di rifugiati, quasi la metà dal Sud Sudan, concentrati nella regione di Gambella, in una sospensione che è tanto fisica quanto esistenziale. Qui le tensioni etniche e la scarsità di risorse sfociano in violenze e conflitti.
Francesco Chiacchio
illustratore
Antonio De Matteo
fotografo
Irene Panozzo
analista politica
Emilia Romano
Oxfam Italia
Introduce e modera
Francesca Sibani
Internazionale
In italiano
In collaborazione con Oxfam
11.00
Sala Estense
Mondovisioni
The life that remains
di Dorra Zarrouk
Egitto/Arabia Saudita 2024, 79’
Una famiglia palestinese, scappata da Gaza dopo la feroce reazione israeliana agli attentati  del 7 ottobre 2023 e rifugiata in Egitto, affronta la perdita, il lutto e la nostalgia, sognando di tornare in una patria ormai distrutta. Attraverso le testimonianze e le immagini della vita in esilio e di quella a Gaza prima e durante la guerra, il film racconta il trauma silenzioso di chi è rimasto in vita.
In arabo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
11.00
Apollo 2
Mondocinema
Escape for a goal
di Stefano Liberti e Mario Poeta
Italia 2025, 62’
Le sorelle Zaynab e Maryam sono due calciatrici afgane della squadra femminile di Herat. Quando i talebani tornano al potere in Afghanistan, decidono di fuggire. Maryam riesce a imbarcarsi su un volo per l’Italia, mentre Zaynab resta a terra. Il film segue le loro vite parallele e separate tra l’Afghanistan e l’Europa.
A seguire incontro
con il regista
Stefano Liberti
In italiano
11.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
Occupazioni, proteste, barricate
Un viaggio fotografico attraverso i movimenti ambientalisti europei.
Michele Borzoni e Rocco Rorandelli
fotografi
intervistati dagli studenti del Liceo Carducci di Ferrara
In italiano
14-19 anni
11.30
Cortile del Castello
cultura
Ridere è una cosa seria
Com’è cambiata la comicità italiana dagli anni ottanta a oggi, tra televisione generalista, satira politica e nuovi linguaggi digitali. Da La tv delle ragazze alla stand-up comedy, un percorso tra stili, linguaggi e sensibilità che racconta anche l’evoluzione culturale del paese
Edoardo Ferrario
comico
Serena Dandini
scrittrice, autrice e conduttrice
Introduce e modera
Giovanni Ansaldo
Internazionale
In italiano
11.30
Teatro Comunale
Diritti
Gli indifferenti
In un mondo attraversato da crisi sempre più gravi, donatori storici come Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito hanno tagliato drasticamente gli aiuti umanitari. La sopravvivenza di milioni di persone è a rischio
Tammam Aloudat
The New Humanitarian
Michiel Hofman
Medici senza frontiere
Sara Pantuliano
Overseas development institute
Introduce e modera
Pietro Del Soldà
Rai Radio 3 
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
11.30
Ex Teatro Verdi
femminismo
La grande trasformazione
In molte parti del mondo le donne studiano di più, lavorano di più e, anche grazie alle tecnologie, decidono se, quando, come e con chi avere relazioni sentimentali e figli. Gli effetti di questo cambiamento
Barbara Leda Kenny
ingenere.it
Anna Louie Sussman
giornalista statunitense
In apertura monologo scritto e interpretato
da Paola Michelini
autrice e attrice
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
A cura della redazione di ingenere.it
Ingresso con tagliando
11.30
Palazzo Naselli Crispi
libri
Né oriente né occidente
Renata Pepicelli
con gli studenti del Liceo Ariosto di Ferrara
In italiano
L’occidente e l’oriente sono concetti antiquati e inadatti al mondo di oggi, in cui persone, religioni e lingue si fondono costantemente. I fenomeni migratori stanno dissolvendo i confini e ridefinendo il nostro mondo. 
(Il Mulino 2025)
11.30
Circolo Arci Bolognesi
libri
Asia criminale
Emanuele Giordana
con Junko Terao
Internazionale
In italiano
Il nuovo triangolo d’oro si estende tra Singapore, Birmania e Cina. Lì, nelle scam city gli esseri umani sono merci al pari dell’oppio, delle pietre preziose e delle armi.
(Baldini Castoldi 2025)
11.45
Apollo 3
Mondoascolti
Coming out
di Rūta Dambravaitė e Inga Janiulytė-Temporin
Lituania 2024, 50’
Vitalius e Albinas sono una coppia gay e stanno insieme da 52 anni. Con l’avanzare dell’età e la memoria di Albinas che lentamente svanisce, Vitalius decide di raccontare pubblicamente la loro storia per la prima volta. Una testimonianza di amore e resistenza che si intreccia con la realtà di un paese che non li ha mai pienamente riconosciuti.
In lituano, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
12.00
Cinema Apollo
razzismo
La nuova era dell’impero
Il capitalismo è razzismo. L’occidente è ricco perché il resto del mondo è povero. Riconoscere questi dati di fatto significa distruggere il mito autocelebrativo per cui il mondo occidentale è fondato sulle rivoluzioni scientifiche, industriali e politiche
Kehinde Andrews
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
13.30
Apollo 3
Mondoascolti
The Europeans - Who does it best
Katz Laszlo e Wojciech Oleksiak
con Jonathan Zenti
In inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
Cosa possiamo imparare osservando l’Europa nel suo insieme? E in che modo le politiche pubbliche modellano la nostra vita quotidiana? Un’inchiesta sulle scelte dei diversi paesi in materia di casa, infanzia e droghe, in un momento in cui la fiducia nei governi e nei mezzi d’informazione vacilla.
14.00
Cortile del Castello
Stati Uniti
La democrazia svuotata
Stampa, magistratura, ricerca e pubblica amministrazione sono sotto attacco. Il presidente statunitense Donald Trump punta a neutralizzarle per concentrare e rafforzare il suo potere. Con metodi sempre più autoritari
Alexander Stille
Columbia University
dialoga con
Giulia Zoli
Internazionale
In italiano
14.00
Ridotto del Teatro Comunale
città
Abitare senza margini
Le città nascondono problemi importanti come povertà ed esclusione sociale. Per renderle davvero inclusive si deve rivedere come sono progettate e organizzate ascoltando i bisogni di chi ci abita
Francesco Erbani
la Repubblica
Matilde Madrid
Comune di Bologna
Irene Pancaldi
Cidas
Introduce e modera
Alice Facchini
giornalista
In italiano
In collaborazione con Cidas, cooperativa sociale
14.00
Cinema Apollo
Iran
Sogni persiani
Uno sguardo sulla vita quotidiana e le tensioni politiche del paese, dove cultura e attualità si intrecciano nel raccontare una realtà sospesa tra desiderio di cambiamento e resistenze profonde
Cecilia Sala
giornalista
Mohammad Tolouei
scrittore iraniano
Introduce e modera
Jacopo Zanchini
Internazionale
In italiano e persiano, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
14.00
Sala Estense
Mondovisioni
The guest
di Zvika Gregory Portnoy e Zuzanna Solakiewicz
Polonia/Qatar, 78’
Maciek vive in un villaggio polacco al confine con la Bielorussia. È l’inverno del 2021 e la zona viene militarizzata per respingere i migranti che cercano di entrare nell’Unione europea. Un giorno sua madre accoglie in casa Alhyder, un giovane siriano esausto. La sua presenza fa emergere un senso di umanità e speranza, in contrasto con quello che accade all’esterno.
In arabo, inglese e polacco, con sottotitoli in italiano
5 euro, compra il biglietto
14.00
Palazzo Naselli Crispi
libri
Amore e libertà. Per una filosofia del desiderio
Pietro Del Soldà
Un viaggio filosofico attraverso il desiderio come forza liberatrice dalle paure e dai condizionamenti sociali. Da Platone a bell hooks, un percorso che intreccia pensiero e letteratura per riscoprire la libertà nelle relazioni.
(Feltrinelli 2025)
14.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
Piccole rivoluzioni crescono
Storie di resistenza di donne e ragazze che vogliono cambiare i loro paesi, ma parlano a tutto il mondo
Francesca Gnetti
Internazionale
In italiano
14-19 anni
14.30
Ex Teatro Verdi
Europa
Quello che non ricordiamo
Nel 2020 Christiane Hoffmann ripercorre il viaggio del padre bambino dalla Slesia alla Boemia, in fuga dall’avanzata dell’Armata rossa. Una storia tra memorie di guerra e migrazioni forzate da cui emerge il presente dell’Europa delle frontiere
Christiane Hoffmann
giornalista tedesca
dialoga con
Luka Lisjak Gabrijelčič
Eurozine
e Andrea Pipino
Internazionale
In italiano e tedesco, traduzione consecutiva
In collaborazione con il Goethe-Institut Mailand, nell’ambito del programma Litrix.de
Ingresso con tagliando
14.30
Teatro Comunale
Femminismo
Senza paura
Nel 1990 la sorella di Cristina Rivera Garza, Liliana, fu vittima di un femminicidio. La sua vita interrotta è il punto di partenza per immaginare ciò che avrebbe potuto essere e per raccontare altre giovani donne tra amicizia, solidarietà e voglia di conquistare il mondo
Cristina Rivera Garza
scrittrice messicana
Introduce e modera
Annalisa Camilli
Internazionale
In spagnolo, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
14.30
Apollo 2
Mondocinema
GEN_
di Gianluca Matarrese
Francia / Svizzera / Italia 2025, 104’
Ospedale Niguarda di Milano. Ogni giorno il professor Maurizio Bini incontra coppie con problemi di fertilità e sostiene il percorso di chi ha cominciato le terapie di affermazione di genere. Con il suo approccio profondamente umano, si destreggia tra questioni scientifiche, problemi burocratici e normativi e desideri dei pazienti
a seguire incontro
con il dottor Maurizio Bini
e con Donatella Della Ratta
autrice del documentario
Introduce
Elena Boille
Internazionale
In italiano
15.00
Apollo 3
Mondoascolti
East piano
di Cicely Fell
Ucraina/Regno Unito 2024, 33’
Sul fronte ucraino, Timur Dzhafarov, in arte John Object, combatte e registra. Musicista elettronico, arruolato nell’esercito tre giorni dopo l’inizio dell’invasione russa, cattura suoni tra le rovine: pioggia, sirene, un pianoforte abbandonato, bombardamenti. East piano è il suo diario sonoro dal conflitto.
In inglese, con sottotitoli in Italiano
Ingresso con tagliando
15.30
Cortile del Castello
libri
C’era la luna
Serena Dandini
con Daniele Cassandro
Internazionale
In italiano
L’educazione sentimentale, politica e sessuale di un’adolescente nella Roma degli anni sessanta, tra femminismo nascente, amicizie salvifiche e primi amori. Un ritratto di una generazione che cresce mentre il mondo cambia radicalmente.
(Einaudi 2025)
15.30
Palazzo Naselli Crispi
libri
Acqua sporca
Nadeesha Uyangoda
con Nadia Terranova
In italiano
Sogni infranti, miti ancestrali e memorie dolorose: una storia familiare tra Italia e Sri Lanka, in cui tre sorelle e una figlia affrontano il peso del passato e dello sradicamento.
(Einaudi 2025)
15.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Mexikid
Un viaggio in camper, un nonno rivoluzionario e una valigia piena di radici.
Con Pedro Martín, fumettista
8-13 anni. Fino alle 16.30
In inglese, traduzione consecutiva
16.00
Cinema Apollo
Siria
La fine del silenzio
Nel dicembre scorso è caduto il regime degli Assad che ha devastato il paese con più di mezzo secolo di repressione feroce. Come raccontare la Siria che riemerge da decenni di censura assoluta 
Caroline Hayek
L’Orient le Jour
Lorenzo Trombetta
Ansa
Jihad Yazigi
giornalista siriano
Introduce e modera
Catherine Cornet
Internazionale
In francese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
16.00
Sala Estense
Mondovisioni
The shadow scholars
di Eloise King
Regno Unito, 100’
Patricia Kingori, la più giovane professoressa nera nei 925 anni di storia di Oxford, indaga sull’industria globale segreta dei saggi su commissione scritti da decine di migliaia di giovani keniani per gli studenti dei paesi ricchi. Un film che smonta i miti della superiorità accademica dell’occidente e mette in discussione la sua presunta egemonia intellettuale.
In inglese con sottotitoli in italiano. 
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
16.30
Teatro Comunale
Diritti
Resistenza
I nuovi autoritarismi, il potere degli straricchi, l’aumento delle disuguaglianze: come organizzare nuove forme di resistenza collettiva di fronte allo strapotere del capitalismo e delle destre globali
Luciana Castellina
giornalista e scrittrice
Astra Taylor
regista e scrittrice canadese-americana
Introduce e modera
Giovanni De Mauro
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
16.30
Apollo 3
Mondoascolti
Sniper
di Stephen Schwartz
Danimarca 1992, 46’
Sarajevo, 1992. Durante l’assedio, anche amici e conoscenti diventano bersagli. Sniper racconta la realtà del conflitto in Bosnia attraverso le testimonianze dirette dei cecchini. Un ascolto crudo e spiazzante, premiato con il Prix Italia nel 1993.
In danese e serbo, con sottotitoli in Italiano
Ingresso con tagliando
17.45
Apollo 3
Mondoascolti
Sostanze
Stefania Bonan
con Jonathan Zenti
In italiano
Ingresso con tagliando
Un podcast sulla natura delle sostanze chimiche e dei loro effetti sul nostro corpo. Cosa accade quando veniamo esposti a xenobiotici, veleni, farmaci e droghe? Un’indagine sui meccanismi della loro azione tossica e delle forme in cui questa si manifesta. 
18.00
Sala Estense
Mondovisioni
Replica del film più richiesto
5 euro, compra il biglietto

Iscriviti alla newsletter

Riceverai per email le novità su ospiti, workshop e incontri del festival di Internazionale a Ferrara.

Iscriviti