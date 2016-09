Il colonialismo negato

Per questo, nel loro ultimo spettacolo teatrale Acqua di colonia, prima parte: Zibaldino africano, i due artisti Elvira Frosini e Daniele Timpano hanno deciso di raccontare la storia, spesso rimossa, del colonialismo italiano. Oggi è urgente un confronto con un passato che è anche il nostro. Inconsapevolmente, il colonialismo ci è rimasto attaccato come “carta moschicida”, spiegano gli autori, insieme a una serie di luoghi comuni, sensi di colpa, ipocrisie. È utile conoscerlo anche per provare a rispondere a una domanda del presente: oggi noi italiani cosa siamo? Lo spettacolo andrà in scena a Ferrara il 30 settembre, alle 21, al teatro Comunale.