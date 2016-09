Il festival incontra il carcere

Torna l’appuntamento con gli attori detenuti del laboratorio teatrale della casa circondariale di Ferrara, quest’anno con un doppio spettacolo:

giovedì 29 settembre alle 20:30

venerdì 30 settembre alle 17:30

L’ingresso costa 10 euro. Per informazioni su come partecipare e per prenotazioni è possibile consultare il sito di Teatro Nucleo. È possibile acquistare i biglietti fino al 19 settembre.

Lo spettacolo sarà alla casa circondariale di Ferrara, in via Arginone 327.

Me che libero nacqui al carcer danno

dalla Gerusalemme liberara di Torquato Tasso

in collaborazione con Paolo Billi

regia di Horacio Czertok,

trainer Davide della Chiara

musiche originali di Claudio Monteverdi e di Federico Fantoni, elaborazioni a

cura di Gianfranco Placci,

in collaborazione con il conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferraracostumi Maria Ziosi

video Marinella Rescigno

fotografia Cristiano Lega

Assistenti Alessandro Primavera e Nicola Schincaglia

Con gli attori detenuti del laboratorio teatrale della casa circondariale di Ferrara: Lesther Batista Santisteban, Desmond Blackmore, Federico Fantoni, Sotirios Kalantzis, LefterKuli, EdinTicic.

Produzione Teatro Nucleo, nell’ambito del progetto del Coordinamento regionale teatro carcere.

Con il patrocinio del comune di Ferrara - ASP e della regione Emilia-Romagna, con il supporto del personale della casa circondariale di Ferrara.