I consigli del postcapitalista Paul Mason

L’economista britannico Paul Mason ha qualche consiglio per la classe politica europea, in particolare per quella di sinistra.

Il capitalismo sarà sconfitto dall’informazione. Lo sostiene l’economista britannico Paul Mason nel suo libro Postcapitalismo (il Saggiatore 2016), che analizza la crisi economica scoppiata nel 2008 e gli errori che l’hanno causata. Secondo Mason il sistema dev’essere sostituito da un’economia di rete fondata sulla conoscenza e sulla condivisione: “La tecnologia ha introdotto modi di lavorare e consumare che mettono in discussione il sistema economico basato sulla legge della domanda e dell’offerta. Tempo libero, attività in rete e gratuità saranno la moneta di scambio del futuro”.

Mason, docente di economia e giornalista che in passato ha lavorato per Channel 4 e Bbc, ha dei consigli in particolare per la sinistra europea: “Deve concentrarsi sull’uso innovativo del potere. Non bastano sogni o progetti a corto raggio: serve un progetto capace di invertire il corso della storia”. Un progetto che nel Regno Unito – durante il lungo dibattito sulla Brexit – è mancato e ora deve trovare un nuovo slancio. Secondo Mason la formula è combattere e rimettere la giustizia sociale e la democrazia al centro della politica laburista. Insomma, ha scritto sul Guardian, rispondere al disastro della Brexit con la Progrexit.