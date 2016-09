diStati Uniti 2016, 108’Che cos’è internet oggi? Che ruolo ha nelle nostre vite e come influirà sul nostrofuturo? Herzog cerca di rispondere in un racconto articolato in dieci episodi.Tra robotica e hacking, nuovi fenomeni psicologici e dinamiche sociali, Herzogcostruisce per noi una mappa che ci dice dove siamo e soprattutto indica una via: verso un domani in cui forse internet sarà capace di sognare se stesso.In inglese con sottotitoli in italianoIntroduceI Wonder Pictures