Musica fuori dagli schemi

Il 1 ottobre alle 22 in piazza Municipale appuntamento con Safe & Sound, concerto in favore della campagna #Milionidipassi di Medici senza frontiere. Sul palco l’eclettico Clap! Clap!, dj e produttore italiano che mescola elettronica a sonorità africane. Il suo ultimo album, Tayi Bebba (2014), è stato definito da Paul Simon “un capolavoro assoluto”. Dopo di lui il francese Débruit, dj, produttore, strumentista e vocalist, anche lui appassionato di elettronica e suoni del mondo. Il suo ultimo lavoro, Débruit & Istanbul (2016), è un omaggio alla metropoli turca, al suo ricco passato e al suo futuro.

Il 2 ottobre, in piazza Municipale, ci sarà Note senza frontiere, un concerto dell’Orchestra Senzaspine. Si tratta di un’orchestra autogestita formata da circa duecento giovani musicisti nata nel 2013 per portare la musica classica in luoghi insoliti: centri commerciali, spazi turistici, fino a luoghi atipici come le carceri e le fabbriche. Le loro esibizioni rispettano l’eleganza della tradizione ma sono anche concerti spettacolo pop.