Il 21 dicembre apre Osservatorio, un nuovo spazio dedicato alla fotografia realizzato dalla fondazione Prada, a Milano.

L’ambizione di Osservatorio è di diventare un luogo per esplorare le nuove tendenze della fotografia contemporanea e indagare l’evoluzione costante del mezzo attraverso le sue interazioni con altre discipline creative. Lo spazio si trova al quinto e sesto piano della galleria Vittorio Emanuele II, lo storico edificio milanese costruito da Giuseppe Mengoni tra il 1865 e il 1877.

Per l’inaugurazione di Osservatorio è stata allestita la mostra Give me yesterday, curata da Francesco Zanot e aperta fino al 12 marzo 2017. Il percorso espositivo include più di cinquanta opere di 14 autori italiani e internazionali, ed esplora i modi in cui hanno usato la fotografia come diario personale a partire dal 2000 a oggi.

In un periodo in cui la presenza della fotografia è diventata così pervasiva e di conseguenza anche la condivisione e la messa in scena della nostra vita quotidiana, i fotografi selezionati per la mostra (tra cui Ryan McGinley, Joanna Piotrowska e Antonio Rovaldi) fanno tesoro delle ricerche di Nan Goldin, Larry Clark, Wolfgang Tillmans e Richard Billingham, e creano i loro diari del nuovo millennio, in cui l’immediatezza che caratterizza i loro maestri si fonde con il controllo totale dello sguardo del fotografo e di chi è fotografato.