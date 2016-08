In Colombia entra in vigore il cessate il fuoco tra la guerriglia delle Farc e il governo. Il 28 agosto la dirigenza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia ha ordinato ai suoi miliziani di abbandonare le armi dalla mezzanotte in poi. Le Farc avevano già proclamato un cessate il fuoco nel luglio del 2015 ma questa volta la misura è stata adottata da entrambe le parti.