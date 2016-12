I negoziati sulla riunificazione di Cipro riprenderanno il 9 gennaio. Lo scorso 22 novembre l’ultima sessione di colloqui tra i rappresentanti della parte greca e di quella turca dell’isola si era conclusa con un fallimento. Ma oggi le Nazioni Unite hanno annunciato la ripresa dei negoziati a Ginevra. Cipro è divisa in due dal 1974, anno in cui l’esercito turco invase la parte settentrionale dell’isola in reazione a un colpo di stato che mirava a unire il paese alla Grecia.