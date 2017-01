Almeno 33 detenuti morti in un rivolta dentro un carcere brasiliano. È successo in una prigione a Monte Cristo, nello stato di Roraima, nel nord del paese. Le autorità accusano per gli omicidi una gang di trafficanti di droga. La situazione adesso è sotto controllo. Il 1 gennaio almeno sessanta persone sono morte in un altro carcere brasiliano, quello di Manaus.