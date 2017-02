I miliziani del gruppo Stato islamico sotto assedio ad Al Bab, in Siria. Al Bab si trova a 25 chilometri dal confine con la Turchia ed è l’ultimo bastione jihadista nella provincia di Aleppo. Dal 10 dicembre è l’obiettivo dell’offensiva Scudo dell’Eufrate, lanciata dai ribelli siriani appoggiati dall’esercito turco, che assediano la città da nord, est e ovest. Nel frattempo, riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, l’esercito siriano, supportato dagli hezbollah libanesi e dall’aviazione russa, attacca da sud. Una vittoria ad Al Bab sarebbe un’importante conquista per ognuna delle parti impegnate nel conflitto.