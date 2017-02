Via libera del parlamento romeno al referendum sulla legge anticorruzione. Il parlamento romeno ha dato parere favorevole al referendum che propone una legge per combattere la corruzione nel paese. Il referendum è stato proposto dal presidente Klaus Iohannis in risposta al decreto che prevedeva la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio. Il presidente Iohannis ora dovrà fissare la data della consultazione, intanto nel paese non si fermano le proteste contro l’esecutivo accusato di aver proposto il decreto. nel paese si protesta da 13 giorni.