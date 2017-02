Donald Trump ha presentato una nuova riforma sull’immigrazione. Il dipartimento di sicurezza ha diffuso delle nuove linee guida sul controllo dei flussi di migranti. Tra le misure previste c’è l’invio in Messico degli immigrati irregolari, anche quelli non messicani, e il rimpatrio di immigrati irregolari che hanno commesso qualsiasi tipo di reato, anche lieve. Si tratta di linee guida molto più severe rispetto a quelle seguite dall’amministrazione di Barack Obama. Il dipartimento prevede inoltre l’assunzione di circa 15mila agenti per la sicurezza di frontiera. Trump ha nominato il generale McMaster nuovo consigliere per la sicurezza nazionale statunitense.