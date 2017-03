La vittoria dei liberali nei Paesi Bassi accolta con sollievo dai giornali

Il partito liberale (Vvd) del premier uscente Mark Rutte è arrivato in testa alle elezioni legislative del 15 marzo, pur avendo perso otto seggi. Non c’è invece stata l’attesa vittoria del partito islamofobo e populista di Geert Wilders, fermo a 20 seggi. Passato lo spavento, i giornali accolgono con sollievo un “ritorno alla normalità” e alla “moderazione” proprie degli olandesi.

Ha vinto il centro

NRC Handelsblad

“Gli olandesi si sono svegliati in un paese normale. Non ci sono state rivolte populiste o clamorose sorprese elettorali. E per fortuna l’affluenza alle urne è stata notevole”. Una tendenza emerge dal voto, osserva il quotidiano moderato: “Il centro politico ha vinto le elezioni. Gli estremisti populisti che sembrava dovessero trionfare non hanno preso piede nel paese. La primavera patriottica annunciata dal leader del Partito per la libertà (Pvv) Geert Wilders è un miraggio. I Paesi Bassi rimangono dove sono stabilmente da decenni: un paese variegato e moderato. […] Un altro risultato del voto è che governare non paga. I Paesi Bassi sono uno dei paesi che se la cava meglio nell’Unione europea. Eppure gli elettori hanno punito severamente la coalizione. […] Visti i risultati, la formazione di una coalizione di governo di centro appare come la più evidente”.

Ora anche l’Europa lo sa: la rivolta populista rimane fuori

De Volkskrant

Per il primo ministro Mark Rutte le elezioni del 15 marzo “erano i quarti di finale nella partita contro i demagoghi. La semifinale si gioca in Francia e la finale a Berlino”, scrive Bart Wagendorp. Secondo l’editorialista, “dopo la Brexit e la vittoria di Trump i Paesi Bassi dovevano essere la terza tessera del domino a cadere. Non è andata così anche perché il Vvd di Rutte e i cristiano-democratici (Cda) si sono in parte appropriati le idee di Geert Wilders”, il leader populista del Pvv: “L’influenza dell’oracolo di Venlo è maggiore di quanto la sua delusione suggeriva ieri sera. Oltre alla sconfitta del populismo abbiamo visto quella della socialdemocrazia. Per la prima volta i laburisti sono scesi sotto i dieci seggi”.