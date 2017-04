La premier britannica Theresa May ha indetto elezioni legislative anticipate per l’8 giugno. Parlando davanti a Downing street, la premier ha detto che il paese ha bisogno di unità per negoziate i termini dell’uscita dall’Unione europea. May ha aggiunto che il governo ha un piano efficace ma è minacciato dall’opposizione netta dei laburisti, dei liberaldemocratici e del Partito nazionale scozzese. Un nuovo voto servirebbe per rafforzare la volontà dell’esecutivo.