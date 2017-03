Nei tribunali del New Jersey è un algoritmo a decidere chi esce su cauzione

Nel tentativo di riformare il sistema della cauzione, lo stato del New Jersey ha sostituito le udienze per la concessione della libertà su cauzione con delle valutazioni di rischio ottenute attraverso algoritmi. Chiunque può essere rilasciato, anche senza pagare una somma di denaro, se risponde a certi criteri. Per garantire decisioni scientifiche e imparziali, i giudici usano dei punteggi generati dalle macchine.

Questa valutazione serve come guida, non sostituisce la decisione del giudice. Eppure il programma solleva dei dubbi sulla presunta neutralità delle macchine, e su quanto sia saggio affidarsi a un giudizio basato su una formula.

Anche se nel diritto penale statunitense si è “innocenti fino a prova contraria”, gli imputati spesso rimangono in carcere in attesa del processo se i giudici stabiliscono che siano a rischio di fuga o una minaccia per la società, o quando semplicemente non possono permettersi di pagare la cauzione. Spesso su queste decisioni s’innestano vari tipi di pregiudizi.

L’obiettivo della valutazione di sicurezza pubblica (Public safety assessment, Psa) usata per concedere la libertà su cauzione nel New Jersey – e in altri venti giurisdizioni che ne fanno un uso meno ampio – è rendere neutrale il calcolo dei rischi, che dovrebbe essere puramente fondato sulle prove e sui dati. La Psa mette a confronto rischi e possibili risultati con un database di 1,5 milioni di casi provenienti da trecento giurisdizioni di tutti gli Stati Uniti. Infine, in base alle informazioni a disposizione, attribuisce all’imputato un giudizio su una scala da uno a sei.

La Psa prevede tre tipi di risultati: l’imputato si presenterà in tribunale, commetterà un nuovo reato e commetterà un crimine violento. Stabilisce la probabilità di questi eventi in base a nove fattori (tra cui l’età, i precedenti penali, le passate apparizioni in tribunale e le denunce ricevute in casi precedenti) e calcola il punteggio. Il programma non considera fattori come la razza o l’origine etnica e geografica, perché l’algoritmo dev’essere neutrale, sostengono i suoi ideatori dell’organizzazione non profit Laura and John Arnold foundation.

Il sistema può sbagliare

In realtà anche gli algoritmi possono essere faziosi. Secondo un’inchiesta del sito investigativo ProPublica dall’analisi dei punteggi Psa attribuiti a un determinato gruppo di imputati emergevano pregiudizi razziali. Il motivo potrebbe essere che i programmi sono costruiti socialmente, concepiti cioè da persone dotate di pregiudizi che potrebbero aver automatizzato la visione dominante del mondo, rafforzando le norme esistenti invece di metterle in discussione. E anche nel caso il programmatore sia imparziale, le decisioni legate alla gestione dei dati non sono necessariamente neutrali e possono portare a calcoli sbagliati sulle informazioni presenti in un sistema non infallibile.

Eppure, per quanto riguarda il sistema del rilascio su cauzione, le valutazioni del rischio potrebbero essere un passo avanti rispetto alle misure tradizionali: gli Stati Uniti sono stati spesso accusati di ricorrere all’incarcerazione di massa e di criminalizzare la povertà. Il programma sulle politiche di giustizia penale della Harvard law school ha pubblicato nel 2016 un rapporto sul sistema della libertà su cauzione, che elenca i rischi legali e sociali che derivano dall’imposizione di una cauzione in denaro, e invita ad abolirla. Con l’attuale sistema i poveri sono condannati più spesso che i benestanti, perché gli imputati meno abbienti sono motivati a dichiararsi colpevoli e ad accettare la libertà vigilata per uscire di prigione, invece di insistere che siano i procuratori a provare la loro colpevolezza.