La Cina prova a frenare l’aggressività della Corea del Nord

Inquietudine e debito di amicizia I cinesi dunque pretendono lo stop dei test e lo hanno fatto capire interrompendo le importazioni di carbone nordcoreano, da cui il regime di Pyongyang ricava il grosso delle sue entrate. Finora la Corea del Nord non aveva superato il limite, ma da quando Donald Trump ha accettato di mettere da parte le minacce di rappresaglie contro le pratiche commerciali cinesi in cambio di una maggiore pressione di Pechino nei confronti di Pyongyang, i nordcoreani hanno cominciato a manifestare inquietudine e a martellare la Cina attraverso la loro agenzia di stampa, la Korean Central News Agency (Kcna).

La Cina è il principale e quasi unico alleato dei nordcoreani, di cui è il primo partner commerciale. Ma i leader cinesi sono sempre più infastiditi dai test missilistici e dalle ambizioni nucleari di Pyongyang. Pechino teme che queste provocazioni rafforzino (come in effetti sta accadendo) il fronte compatto tra gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone, avvicinando ulteriormente l’esercito statunitense alla frontiera cinese.

Pechino in sostanza ha detto ‘basta così’ e in Asia si apre un nuovo capitolo

È vero, ed è per questo che la Cina ha sempre appoggiato Pyongyang, che ora con sue le provocazioni esce indebolita e suscita la risposta di Pechino immediata e dura.

“C’è una specie di logica irrazionale nel programma nucleare nordcoreano”, ha ricordato il quotidiano Pekin Global Times sottolineando che la Cina “deve far capire alla Corea del Nord che reagirebbe in un modo mai visto” in caso di nuovi esperimenti nucleari. Tradotto dal cinese, questo significa che “basta così”. Un nuovo capitolo si apre in Asia, insomma.

L’altro avvenimento che segna la scena internazionale è l’adozione di un nuovo testo di legge alla camera dei rappresentanti che abolisce l’Obamacare, la copertura sanitaria per tutti introdotta da Barack Obama.

Ancora niente è deciso, perché c’è bisogno dell’approvazione del senato che non è affatto garantito, ma per il momento l’elezione di Donald Trump, modello della nuova estrema destra europea, sembra avere come conseguenza un’offensiva in favore di un taglio delle tasse per i più ricchi e un attacco frontale contro l’assistenza sanitaria per i più poveri.

(Traduzione di Andrea Sparacino)