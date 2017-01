L’archivio Pirelli e le altre mostre del weekend

Pirelli in cento immagini

Biblioteca Archimede, Settimo Torinese

Fino al 1 maggio 2017

La mostra racconta gli oltre 140 anni di storia dell’azienda Pirelli attraverso le fabbriche, i prodotti, per arrivare al famoso calendario. Il percorso è diviso in sei sezioni, tra cui La fabbrica degli artisti, che presenta le esperienze dei pittori e dei fotografi che hanno raccontato il primo stabilimento alla periferia di Milano, le prime esposizioni internazionali, i cataloghi illustrati e le copertine della rivista Pirelli. Elogio della bellezza è invece la parte dedicata al calendario che, dal 1964 a oggi, è affidato ai più grandi nomi del mondo della fotografia.

Gianni Berengo Gardin

Centro arti opificio Siri, Terni

Fino al 30 aprile 2017

In mostra 250 fotografie, non solo tratte dai reportage più famosi, ma anche quelle meno conosciute o in alcuni casi inedite, realizzate tra il 1954 e il 2015. Gianni Berengo Gardin ha sempre scelto di essere testimone della realtà, concentrandosi soprattutto sull’Italia, e registrandone i cambiamenti. Il titolo della mostra, Vera fotografia, è preso dal timbro messo dal fotografo sul retro delle foto esposte, per ribadire che le sue immagini sono vere, non frutto di manipolazioni.

Sebastião Salgado

Chiesa di san Giacomo in san Domenico, Forlì

Fino al 29 gennaio 2017

Genesi è l’ultimo grande progetto di Salgado, un viaggio durato otto anni nei cinque continenti, e dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. La mostra ospita oltre 200 fotografie che raccontano luoghi che vanno dalle foreste tropicali dell’Amazzonia ai ghiacciai dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai deserti dell’Africa, fino ad arrivare alle montagne dell’America, del Cile e della Siberia.

Give me yesterday

Fondazione Prada, Milano

Fino al 12 marzo 2017

Il percorso espositivo presenta più di cinquanta opere di 14 autori italiani e stranieri, ed esplora i modi in cui hanno usato la fotografia come diario personale a partire dal duemila a oggi. In un periodo in cui la condivisione e la messa in scena della vita quotidiana è una pratica sempre più diffusa, i fotografi in mostra, tra cui Ryan McGinley, Joanna Piotrowska e Antonio Rovaldi, ispirati da grandi autori come Nan Goldin, Larry Clark, Wolfgang Tillmans e Richard Billingham, hanno creato i loro diari del nuovo millennio.

Artico. Ultima frontiera

Casa dei Tre Oci, Venezia

Fino al 2 aprile 2017

Le 120 immagini in mostra sono state scattate da tre reporter: Paolo Solari Bozzi (Roma, 1957), Ragnar Axelsson (Kopavogur, Islanda, 1958) e Carsten Egevang (Taastrup, Danimarca, 1969). Tre diversi punti di vista che esplorano terre lontane tra cui la Groenlandia, la Siberia, l’Alaska e l’Islanda. “Nello loro immagini da un lato l’imminenza del riscaldamento globale diventa un’urgenza, e dall’altro si apre un confronto in cui l’uomo e le sue opere vengono inghiottiti dall’immensa potenza della natura”, spiega il curatore Denis Curti.

