Il nuovo album di Kendrick Lamar e le altre canzoni per il weekend

I primi ascolti ci dicono questo: DAMN non sarà all’altezza del precedente, ma è un signor disco. I pezzi migliori ( a parte HUMBLE , il singolo che già conoscevamo) sono quelli dove il ritmo rallenta, come la rarefatta YAH, ma anche LUST, brillante riflessione sulla celebrità cantata da Lamar con un piglio quasi alla Marvin Gaye. Non funziona per niente LOYALTY, canzone registrata insieme a Rihanna. I riferimenti all’attualità non mancano: Donald Trump e il canale conservatore Fox News vengono criticati in modo aspro, Obama viene rimpianto.

Kamasi Washington, Truth

Basta ascoltare le prime note di pianoforte di Truth per riconnettersi con il mondo musicale di Kamasi Washington. Un jazzista atipico, in grado di portare il suo suono da big band nei festival di tutto il mondo, anche e soprattutto in quelli di rock ed elettronica (non a caso il suo sassofono, insieme al basso di Thundercat, è stato tra le colonne portanti di To pimp a butterfly di Kendrick Lamar e ha collaborato anche a un brano di DAMN). In questo pezzo, come in tanti altri del suo repertorio, il sax di Kamasi non arriva subito ma gioca a confondersi con gli altri strumenti. Quando arriva il suo turno però, affiancato dai cori e dal crescendo della band, la differenza si sente. Truth è una suite di 13 minuti che fa parte del nuovo ep del musicista losangelino, intitolato Harmony of difference, che uscirà la prossima estate, a due anni dal monumentale The epic. Il video che accompagna il brano è diretto dal regista A.G. Rojas. Kamasi Washington sarà in tour in Italia l’estate prossima. Se non l’avete mai visto dal vivo, non fatevi scappare l’occasione.