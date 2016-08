Kamasi Washington libera il jazz da ogni limite

Poco più di un anno fa è uscito The epic. Che impressione ti fa il disco dopo tutti questi mesi? Ne sono orgoglioso, perché rappresenta bene chi sono. Questo era il mio obiettivo principale quando l’ho registrato. Per diversi anni ho fatto musica per gli altri e avevo un po’ perso la mia identità. Con The epic l’ho ritrovata, mi sono riappropriato delle mie radici. Il suo successo però mi ha stupito, non mi aspettavo una reazione del genere da parte del pubblico.

Da molti anni un album jazz non raccoglieva un consenso così ampio e trasversale negli Stati Uniti e in Europa. Forse perché la musica di Washington suona tanto classica quanto avventurosa. È un sentito omaggio alla spiritualità di John Coltrane e alla psichedelia di Sun Ra, ma anche è profondamente radicata nella contemporaneità. Washington, del resto, ha suonato, tra gli altri, con Kendrick Lamar (il suo sax è una delle chiavi di volta del capolavoro To pimp a butterfly ) Snoop Dogg, Lauryn Hill e Ryan Adams.

Del resto negli ultimi mesi il 35enne Kamasi, nato e formatosi musicalmente a Los Angeles, ha vissuto un po’ da nomade, girando il mondo per promuovere il suo esordio The epic, uno degli album jazz più importanti degli ultimi anni. Un disco che ha convinto gli appassionati del genere e ha conquistato un pubblico tradizionalmente ostico: i giovani. Non è un caso che Washington si sia esibito al Blue Note ma anche a festival come Coachella, Primavera sound e Glastonbury.

The epic è un album complesso, che dura quasi tre ore. Ci vuole un discreto coraggio a pubblicare un disco d’esordio del genere, non credi?

In realtà all’inizio non volevo farlo così lungo. Avevo un sacco di idee e ho registrato 45 canzoni. Poi ho cominciato a fare dei tagli e sono arrivato piano piano a 17 brani. Mi sono sbloccato quando ho trovato l’arrangiamento per Change of the guard, il primo pezzo: da lì ho cominciato a immaginare l’album come un unico, grande viaggio e ho deciso che le canzoni sarebbero rimaste 17, non volevo rinunciare a nessun pezzo del puzzle.

Il titolo del disco ti è venuto in mente grazie a un sogno, vero?

Mentre scrivevo Change of the guard ho sognato una storia strana. C’è un uomo a guardia di un cancello in cima a una montagna. Ai piedi questa montagna c’è un villaggio, dove gli abitanti si allenano ogni giorno per cercare di sconfiggere il guardiano e prendere il suo posto. Quattro abitanti salgono sul monte e sfidano l’uomo, che vede in uno di loro qualcosa di speciale e decide di farsi battere. Dopo aver fatto questo sogno ho capito che tutte le canzoni avrebbero proseguito questa storia. Il guardiano è la persona che protegge la musica ma le permette anche di andare avanti. Sto cercando di farci una graphic novel.

I tuoi concerti rievocano in parte l’epoca d’oro del jazz, quella di John Coltrane e Charlie Parker. Come fai a ottenere una reazione così forte dal pubblico?

È un onore essere accostato ai grandi del passato. L’importare è non cercare di suonare esattamente come John Coltrane o Charlie Parker, perché è impossibile riuscirci. Il motivo per cui Coltrane è riuscito a fare quello che ha fatto è che non ha dovuto perdere troppo tempo a capire dov’era arrivato prima di lui Coleman Hawkins. Non bisogna cercare d’imitare i grandi del passato, ma capirli a fondo, cercando di portare avanti quello che hanno cominciato.

Ai tuoi concerti vengono tante persone che non hanno quasi mai ascoltato jazz. Ti fa piacere?

Noi creiamo continuamente steccati nella musica, parlando di generi ed etichette, ma non ha senso. Io ascolto volentieri punk o musica classica, hip hop o elettronica. Little Richard per me è jazz, James Brown è jazz. È divertente esibirsi di fronte a un pubblico di hipster sotto i trent’anni, è una bella sfida. La comunità jazz deve uscire dall’isolamento, deve scrollarsi di dosso l’etichetta di musica noiosa e intellettualoide. A Glastonbury o al Primavera sound i generi non sono divisi. Tutta la band di Snoop Dog, della quale facevo parte anche io, veniva dal jazz.