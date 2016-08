Le atlete vincenti sono sempre considerate poco femminili

Il Comitato internazionale olimpico (Cio) ha introdotto i test sul genere nel 1968, ma da allora le linee di separazione si sono spostate. I test ormonali sono diventati il “vero” arbitro sulle questioni di genere, anche se i livelli di testosterone variano moltissimo da individuo a individuo, tanto quanto tra uomini e donne intesi come gruppi. Qual è la differenza tra un atleta intersessuale che ha i testicoli ritenuti e che producono testosterone, e un’atleta come la scattista indiana Dutee Chand? Nel 2014 Chand è stato esclusa dai Giochi del Commonwealth perché affetta da iperandroginismo, che le provoca livelli insolitamente alti (ma del tutto naturali) di testosterone. Ha presentato ricorso ai funzionari sportivi e da allora le regole relative alla sua condizione sono state sospese, perciò potrà gareggiare a Rio.

Non pretendo di avere una conoscenza assoluta della mentalità sportiva, ma pensavo che il punto fosse proprio vincere. E a proposito di vantaggi biologici, la maggior parte degli atleti ne hanno uno. Ecco perché sono atleti. I migliori nuotatori hanno spalle larghe; i migliori giocatori di basket sono mostruosamente alti. Se supponiamo che esista davvero una cosa come un corpo maschile o femminile medio, difficilmente lo troveremmo in una squadra olimpica.

L’ipotesi che due donne transgender potessero essere selezionate per la squadra olimpica britannica è stata accolta con grande sdegno all’inizio di questo mese. I sostenitori dei diritti lgbt erano sconvolti all’idea che quelle atlete trans avessero dovuto rispondere a delle domande sul loro diritto a competere come donne, mentre dal fronte opposto è stato ribadito che solo le “donne biologiche” possono gareggiare. Si afferma che l’inclusione delle donne trans negli sport olimpici, oggi possibile grazie al cambiamento di una regola, sarebbe sleale perché godranno di un “vantaggio naturale” rispetto alle altre donne. Le atlete trans sono accusate di imbrogliare prima ancora di cominciare a gareggiare. Si ribadisce che siamo tutti a favore dei diritti transgender, ma in questo caso ci stiamo spingendo un po’ troppo in là. E se vincessero?

Dividere gli sport per genere non è naturale né inevitabile

Per un po’ è stato dato per scontato che i cromosomi possano dirci quale sia il “vero” genere di una persona: XX per le donne, XY per gli uomini. La natura però non è così binaria. Negli anni sessanta si scoprì che l’atleta polacca Ewa Kłobukowska aveva una rara condizione genetica – mosaicismo XX/XXY – che non le dava alcun vantaggio sulle altre atlete. Tuttavia le fu impedito di partecipare alle Olimpiadi e di praticare sport a livello professionistico.

Categorie arbitrarie

La storia di queste persone, che abbiano avuto o meno il permesso di gareggiare, dovrebbe insegnare alla professione medica di essere meno certa delle sue conclusioni. Riguardo i detrattori di queste donne, a volte bisogna chiedersi in quale storia la gente pensi di vivere. Perfino il commentatore meno sensibile dal punto di vista culturale è in grado di riconoscere chi siano i cattivi in una favola rosa sullo sport che parla di coraggiosi sfavoriti capaci di superare i pregiudizi. Di sicuro qualcuno del Cio avrà visto Cool runnings.

L’interrogativo però resta: cosa devono fare gli atleti eccezionali quando non rientrano in categorie biologiche scelte in modo arbitrario e in base alle quali è misurata l’eccellenza? Non partecipare e restare a guardare?

Nello sport, i corpi sono contestati, in senso quasi letterale. La partecipazione delle donne è stata sempre un aspetto secondario: i giochi del 2012 a Londra sono stati i primi in cui le donne hanno partecipato a tutti gli sport. La rigida segregazione di genere non è quasi mai messa in discussione, e questo permette, opportunamente, di marginalizzare gli eventi femminili e di assicurarsi che nessuno sportivo possa essere mai sconfitto da una donna. Dividere gli sport per genere però non è naturale né inevitabile. Anche se siete convinti che gli uomini siano sempre più veloci e più forti delle donne, ci sono altri modi per organizzare prove di abilità, per esempio in base alla classe di peso o allo storico delle prestazioni.