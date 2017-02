Sta per arrivare Nintendo Switch: è il ritorno della Wii?

La nuova piattaforma di gioco della casa di Kyoto è come al solito diversa dal resto del mercato videoludico, ma forse non abbastanza. Riuscirà Nintendo a replicare il successo della Wii?

Ogni volta che esce una nuova console, il pubblico dell’elettronica di consumo va in fibrillazione, gli analisti economici studiano le previsioni finanziarie trimestrali, c’è una diffusione di immagini e caratteristiche tecniche che viene macinata e commentata da milioni di persone ovunque. La risoluzione, la potenza di calcolo, la piattaforma, la percentuale di innovazione e di futuro sono alcune delle categorie che si cercano solitamente in qualsiasi apparecchio che si affacci sul mercato. È un misto tra la retorica futuristica dei nerd, il marketing dei pr, la nevrosi sociale che impone di condividere cadaveri eccellenti e novità elettroniche su facebook. Ma anche questa volta, ora che siamo a poche settimane dall’uscita di questa Switch, possiamo confermare che quando si tratta di Nintendo è tutto diverso.

Con il suo spirito da giocattolai orgogliosi, i progettisti di Nintendo hanno sempre mantenuto un’impostazione obliqua rispetto al mercato: da un lato fanno parte del flusso delle innovazioni e dei miglioramenti tecnici che riguarda gli altri, ma allo stesso tempo trovano una via alternativa per ottenere i risultati e applicare quelle tecnologie. I prodotti Nintendo perseguono da sempre una logica autorevole e personale. Capita che questa strategia non paghi, come nel caso dell’ultima console casalinga WiiU di cui il grande pubblico non si è accorto. Ultimamente l’azienda ha ammorbidito il proprio isolamento, tanto che Mario run ha portato l’idraulico con i baffi sui telefoni di tutti. Ma è vero che stare in una corsia individuale, separata dal resto, ha anche i suoi vantaggi. Pensiamo al 3d.

Negli ultimi anni una parte del pubblico è impazzito per il ritorno della tecnologia 3d. I produttori di apparecchi televisivi e gli editori hanno ricominciato a sperimentare formati, linguaggi e applicazioni pensate per la terza dimensione. Chi ha comprato una tv abbastanza all’avanguardia negli ultimi sei anni ha certamente in un cassetto del salotto due visori 3d che ha usato per qualche settimana per vedere dei documentari, e poi ha affidato alle cure esperte della polvere. Nintendo ha implementato la tecnologia 3d nella sua console portatile Ds, lanciando il 3Ds. Ha scelto la tecnologia 3d lenticolare cui nessuno aveva pensato, la stessa delle cartoline illustrate da spedire agli amici, quelle che cambiano se sposti la testa: una scelta semplice, economica, che non ha bisogno di occhiali e si può escludere se si preferisce fare senza. Oggi l’esperimento della visione in tre dimensioni è sfumato ovunque e vivacchia malamente al cinema. L’unico oggetto che contenga tecnologia 3d in tutta l’elettronica di consumo è il 3Ds.

Un passo indietro

La Switch è una console domestica portatile. È il ritorno della logica dei dock che alcuni decenni fa anche Apple sperimentò: un alloggiamento fisso dove inserire un apparecchio, che una volta sfilato può stare in una borsa o uno zaino per essere usato altrove. Switch ha l’estetica tipica di Nintendo di questi ultimi anni, è talmente sobria da sparire, concentrando l’interesse sulle funzioni e sull’uso quotidiano. Anche la precedente WiiU seguiva la stessa filosofia, ma è stata una delle console meno rilevanti degli ultimi tempi, per quanto offrisse alcuni giochi molto belli.

La Switch cercherà di tornare un altro passo indietro, alla gloria degli anni della Wii, quando molte persone che non frequentavano i videogiochi da tempo, se mai avevano giocato, si sono trovate a sciabolare telecomandi bianchi nel salotto di casa. Al momento però non si sa se un gioco per Switch avrà la forza di Wii Sports, il gioco che era in dotazione con la Wii e che molti hanno utilizzato esclusivamente per anni. Nella confezione della Switch, che funziona con delle cartucce, non ci saranno giochi a corredo.

Il joypad di Switch è composto da un corpo centrale cui sono applicate due fianchetti laterali (detti joy-con) che ospitano controller, levette, grilletti e tasti. Volendo, il controller ha l’aspetto di qualsiasi altro joypad, anche se in realtà è uno strumento composito e multifunzione. I due joy-con, sfilati dal corpo centrale, diventano dei mini joypad da usare nei giochi semplici da fare in compagnia. Ma se si estrae la Switch dal dock, infilandoli ai lati dello schermo si ottiene una console portatile integrata, con schermo centrale e controlli ai lati. Come sempre nel caso di Nintendo, il tutto sembra plasticoso finché lo si vede in fotografia, salvo ricredersi quando si tocca la console e ci si gioca. L’idea che le cose di Nintendo siano fatte bene è uno dei patrimoni più solidi e preziosi dell’azienda. C’è sempre stato in questi oggetti un senso di cura paradossalmente artigianale, mentre quasi tutti gli altri produttori esibiscono una forza che ha un sapore decisamente più industriale.

Piccole idee geniali

Per ovviare a questa sua natura unica e un po’ inafferrabile, Nintendo sta facendo provare la console agli utenti in luoghi dedicati nelle città del mondo. I giochi più interessanti che saranno presenti al lancio sono The legend of Zelda. Breath of the Wild, 1-2-Switch, Super Bomberman R, ma nel corso del 2017 arriveranno cose come Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, più tutti i giochi degli altri editori. Tra i tanti provati, un gioco minuscolo mi ha stupito profondamente.