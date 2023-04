Non ce l’ha fatta. Antifascismo, la parola che tutti aspettavano di ascoltare da lei, l’unica parola che valga davvero la pena di essere pronunciata nel giorno in cui si celebra la liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista, Giorgia Meloni l’ha taciuta. Ancora una volta.

È negli anni settanta e ottanta del novecento, insomma, la radice culturale della leader della destra che oggi detiene il potere, non certo nel ventennio mussoliniano. Tutt’al più, andando a ritroso si può arrivare al punto di contatto tra il fascismo storico e la destra del dopoguerra. Quel punto di contatto è Giorgio Almirante, prima funzionario del regime, poi repubblichino, infine segretario del Movimento sociale italiano (Msi). E in particolare l’Almirante che fece propria la dottrina del “non rinnegare e non restaurare”, affermata da Augusto De Marsanich. È quello il confine. Per il resto la destra di Meloni guarda avanti.

Lo ha affermato molte volte la stessa Giorgia Meloni. Per esempio nel suo manifesto politico – Io sono Giorgia (Rizzoli, 2021) – dove spiega “di non avere il culto del fascismo” e poi aggiunge di conoscere “ogni nome e ogni storia dei giovani sacrificati negli anni settanta sull’altare dell’antifascismo”. “Questa violenza, culturale oltre che fisica”, scrive ancora Meloni, “ha certamente generato in me una ferma ribellione nei confronti dell’antifascismo politico. Non lo nego affatto. Ma qui finisce il mio rapporto col fascismo”. Ragionamenti simili li ha svolti anche altrove, a partire dal discorso con il quale il 25 e 26 ottobre scorsi ha chiesto la fiducia al parlamento.

Il problema per la destra non è il giudizio sul fascismo, che afferma di aver già espresso in modo chiaro e definitivo, ma il rapporto con l’antifascismo, che è invece tutt’altro che risolto. E in questa irresolutezza pesa in modo determinante un elemento generazionale e biografico.

Meloni ha parlato anche di fascismo, certo. Ha affermato che da tempo “i partiti che rappresentano la destra in parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo”. Ma lo aveva già fatto altre volte, più o meno apertamente, più o meno con parole simili. Politicamente non le costa nulla, anche perché nessuno – tranne il Partito democratico durante la scorsa tragicomica campagna elettorale – immagina davvero di poter inchiodare Meloni al fascismo del ventennio. D’altra parte questo è un terreno sul quale lei si è sempre mossa con accortezza, sicuramente più di molti suoi colleghi di partito. Non a caso, nonostante le ambiguità, e tralasciando qualche vecchio giudizio su Mussolini puntualmente riesumato dai suoi avversari, è difficile trovare una sua dichiarazione meno che politicamente corretta (almeno sul piano formale) sul ventennio di dittatura che, come lei stessa ha scritto al Corriere, ha “conculcato” la democrazia.

Ma non è tutto. Il rapporto orgogliosamente non risolto con l’antifascismo suggerisce infatti l’emergere di una difficoltà che ha a che fare con l’identità e la legittimazione politica del partito di Meloni. Lo si è visto anche alla vigilia del 25 aprile quando Gianfranco Fini, ultimo segretario del Msi e poi leader di Alleanza nazionale (An), ha chiesto a Fratelli d’Italia (FdI) di riconoscersi “nei valori antifascisti oggi, come An ieri”. La risposta che ha ricevuto è stata molto significativa: “Ognuno ha la sua storia e ognuno dovrebbe sapere qual è il suo tempo”.

È stata la certificazione del fatto che la destra ora al governo non è più la destra di Fini ma è una destra diversa, che sembra coltivare qualche distanza perfino dalla svolta del congresso di Fiuggi del 1995, quando l’Msi decise di archiviare i riferimenti ideologici del passato per presentarsi come forza di governo. Proprio in questo tratto emerge il difetto di legittimazione politica che sembra attanagliare il partito di Meloni. Negli anni di Fiuggi, Fini trovò la propria legittimazione politica nel cosiddetto sdoganamento che della destra missina fece Silvio Berlusconi. Il partito di Meloni la cerca altrove. Meloni infatti ha in mente una destra culturalmente e ideologicamente diversa da quella finiana e da quella berlusconiana. E intende aprire una stagione politica nuova che mandi in archivio la seconda repubblica e lo stesso berlusconismo. Per farlo deve rilegittimare politicamente la sua destra, deve scioglierla da ogni subalternità, e sa che l’unica fonte possibile di legittimazione è il voto popolare, non quella sorta di patrocinio del quale usufruì Fini.

Tuttavia, per affrancarsi del tutto da quella storia, il giudizio popolare da solo non basta. Per evitare ogni rischio che si facciano passi indietro non è infatti possibile prescindere dal rifiuto del fascismo, arrivato pur tra molte ambiguità, e dal contemporaneo riconoscimento dell’antifascismo. Proprio l’antifascismo, infatti, è alla base della nostra repubblica, “fondata sulla costituzione, figlia della lotta antifascista”, come ha ricordato il 25 aprile il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

La destra di Meloni quest’ultimo passaggio non riesce ancora a farlo e per consolidare la sua legittimazione politica ricorre alla rimozione dell’antifascismo. Ma invece di rinascere nel berlusconismo, come fece Fini, questa nuova destra si sta riorganizzando culturalmente come forza politica erede dell’Msi, avendo abbracciato una svolta schiettamente conservatrice, a tratti perfino reazionaria.

C’è poi un’ultima ragione che spiega la ritrosia della destra nei confronti dell’antifascismo, e questa volta riguarda il futuro, non il passato. Uno dei punti più significativi del progetto politico di Giorgia Meloni – quello che più di tutti le consentirebbe di lasciare un segno nella storia – è la revisione in senso presidenziale della democrazia parlamentare italiana. Per farlo, si dovrebbe stravolgere una parte importante dell’attuale costituzione. Neutralizzare l’antifascismo, e quindi smantellare il rapporto tra la costituzione e la sua radice culturale, renderebbe politicamente meno traumatico realizzare questa operazione. E, peraltro, faciliterebbe anche un avvicinamento del nostro paese ai sistemi nei quali vigono forme di democrazia neoautoritaria o illiberale, come l’Ungheria guidata da Viktor Orbán, politicamente vicino alla stessa Meloni.

Se tutto questo è vero, non possono essere un caso un caso le ripetute reticenze sull’antifascismo. E allora si capisce meglio anche perché di recente Giorgia Meloni, ricordando le vittime della strage nazista del 1944 alle Fosse Ardeatine, abbia sostenuto che si trattasse di “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani”, sollevando una diffusa perplessità per aver omesso di ricordare che le persone avviate all’esecuzione furono scelte perché antifascisti o ebrei. Così come non è casuale che questo genere di rimozione sia avvenuta molte altre volte da quando la destra è al governo.

È un progetto politico che si accompagna a un lavoro culturale alla base del quale sta lo stesso principio per cui la destra radicale preferisce parlare di patrioti e non di partigiani, e più in generale utilizza un intero vocabolario ormai desueto per affermare, insieme alla propria egemonia politica, anche quella culturale. Ciò spiega per esempio anche l’uso massiccio del termine “nazione” al posto di “paese”. Di questo progetto si trovano tracce ovunque.

Una delle più vistose è il recupero del risorgimento usato per oscurare il ruolo che decenni dopo ebbe la resistenza. Negli interventi pronunciati alla camera e al senato nell’ottobre scorso, per esempio, Meloni fa riferimento agli anni che portarono all’unità d’Italia. Manca invece qualsiasi riferimento alla resistenza che però all’Italia restituì la libertà e, come ha spiegato il presidente della repubblica nel discorso tenuto per il 25 aprile, “fu anzitutto rivolta morale di patrioti contro il fascismo per affermare il riscatto nazionale”.

Ed è particolarmente interessante notare come anche Silvio Berlusconi, nel famoso discorso con il quale nel 2009 celebrò da presidente del consiglio il 25 aprile, fece riferimento al risorgimento. Ma, a differenza di Meloni che di resistenza non aveva parlato, Berlusconi accomunò resistenza e risorgimento, definendoli insieme “valori fondanti della nostra nazione”, a riprova della diversità di obiettivi tra la destra tendenzialmente liberale di Berlusconi e quella radicale di Meloni. E la stessa operazione sul risorgimento viene ripetuta da Meloni anche in altre sedi. In Io sono Giorgia, per esempio, il risorgimento viene indicato tra i momenti fondativi dello spirito nazionale italiano e viene incredibilmente accomunato agli “eroi di El Alamein” i quali però, sebbene Meloni ometta significativamente di ricordarlo, nel 1942 erano stati spediti in Africa dal regime di Mussolini per combattere al fianco dell’alleato nazista contro gli inglesi che, di lì a qualche tempo, avrebbero contribuito a liberare l’Italia dal fascismo.