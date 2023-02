Si possono multare le ambulanze perché hanno soccorso dei feriti in mezzo alla strada? Oppure sanzionare degli automobilisti se si fermano ad aiutare la vittima di un incidente? Il sistema giuridico italiano afferma il contrario: è sanzionato chi non si ferma ad aiutare, perché l’omissione di soccorso è un reato. Ma il senso comune e anche le leggi stanno cambiando, almeno per quanto riguarda gli stranieri, considerati cittadini di serie B o addirittura non umani da chi continua a concentrarsi su misure legislative che colpiscono gli operatori umanitari e i soccorritori, quando si occupano dei migranti.

Una lunga campagna di criminalizzazione contro le organizzazioni che soccorrono migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale, cominciata nel lontano 2016, ha raggiunto nuovi livelli di disumanità il 23 febbraio 2023, quando, in tarda serata, la nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere (Msf), attraccata ad Ancona cinque giorni prima, è stata raggiunta da un fermo amministrativo di venti giorni e da una multa da due a diecimila euro, in base al decreto anti ong convertito in legge lo stesso giorno dal parlamento. L’ong – una delle più grandi al mondo, presente con attività umanitarie in più di ottanta paesi – è accusata di non aver condiviso con le autorità i dati del vdr (voyage data recorder), che secondo l’organizzazione non erano mai stati richiesti precedentemente.

In un comunicato, diffuso il 24 febbraio, l’organizzazione internazionale spiega che “I dati vdr hanno lo scopo di fornire, in una forma sicura e sempre disponibile, informazioni riguardanti la posizione, il movimento, lo stato fisico, il comando e il controllo di una nave nel periodo che precede e segue un incidente marittimo. Le informazioni memorizzate nel vdr devono essere utilizzate, secondo le normative vigenti, in un’investigazione successiva ad un incidente marittimo”. E aggiunge che il soccorso dei quarantotto naufraghi che si trovavano sulla nave non rientra in questa casistica: “è per questo che il comandante non ha attivato questa procedura ma ha condiviso, come sempre, tutte le altre informazioni relative alla missione”. Msf inoltre ha annunciato che valuterà un’azione legale “sulla legittimità di questa misura”.