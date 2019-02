Le ong sono un bersaglio della destra in tutta Europa

Questo articolo nasce dal lavoro comune di un gruppo di giornali europei, Europe’s far right research network , in vista delle elezioni europee 2019. Ne fanno parte, oltre a Internazionale, Falter (Austria), Gazeta Wyborcza (Polonia), Hvg (Ungheria), Libeŕation (Francia) e Die Tageszeitung (Germania).

In Italia negli ultimi due anni le organizzazioni non governative (ong) che hanno partecipato ai soccorsi di migranti nel Mediterraneo centrale hanno subìto attacchi di ogni tipo e sono state al centro di una campagna di discredito molto aggressiva. Le organizzazioni di soccorso sono state accusate di essere in collegamento con i trafficanti di esseri umani, di lavorare per il filantropo ungherese George Soros, e di volersi arricchire alle spalle dei migranti. In breve tempo i sospetti si sono estesi a tutte le organizzazioni umanitarie, anche a quelle che non si occupano né di migranti, né di soccorsi in mare. A ben vedere, però, in tutta Europa si assiste a un fenomeno simile.

Tra i paesi europei più ostili alle ong c’è l’Ungheria di Viktor Orbán che già nel 2015 ha approvato una legge che ricalca quelle volute da Vladimir Putin in Russia nel 2012 e nel 2015 contro le associazioni non profit, le organizzazioni che si occupano di diritti umani in generale e quelle internazionali.

Secondo l’ultimo rapporto di Transparency international, sulla percezione della corruzione in 180 paesi del mondo, in Ungheria è stato registrato un forte arretramento per quanto riguarda la libertà di espressione: la situazione nel paese è simile a quella precedente alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Un rapporto di Freedom house recentemente ha declassato l’Ungheria da paese libero a paese “parzialmente libero”. Si tratta dell’unico paese europeo in questa situazione. “Il partito al governo ha usato la sua maggioranza assoluta in parlamento per imporre restrizioni ai mezzi d’informazione, ai gruppi religiosi, alle ong, alle università, ai partiti di opposizione, al settore privato a partire dal 2010”, è scritto nello studio.

La distruzione dello stato di diritto

In Ungheria uno dei pilastri della guerra alle libertà democratiche è stato l’attacco sferrato da Orbán ai migranti (a partire dalla crisi dei rifugiati del 2015) e alle organizzazioni non governative che li hanno aiutati e che, parallelamente, hanno denunciato la propaganda governativa contro gli stranieri e, in generale, le restrizioni alle libertà e allo stato di diritto.

Dall’alto del castello di Buda che domina il Danubio e la capitale ungherese, dove Orbán ha trasferito il suo ufficio, il giornalista Gergely Márton della rivista Hvg cerca di spiegare la formula del successo del primo ministro, considerato da molti una minaccia per l’Unione europea in vista delle elezioni europee di maggio quando, secondo i sondaggi, si assisterà a un netto avanzamento dei partiti nazionalisti.

Gergely Márton racconta che nel corso del secondo mandato (2010-2014) Orbán ha preso di mira lo stato di diritto: ha cambiato la costituzione con i soli voti del suo partito, ha riformato l’istruzione, l’informazione, il potere giudiziario (mettendo la magistratura sotto il controllo del governo). Inoltre ha riformato la Banca centrale ungherese, imponendo un maggiore controllo dell’esecutivo sulle politiche monetarie.

Nel frattempo è emerso un sistema di deviazione di fondi pubblici, che ha permesso ai dirigenti di Fidesz di ottenere fondi europei per finanziare la creazione di mezzi d’informazione filogovernativi. “Questa situazione è stata denunciata dalle organizzazioni internazionali impegnate nella difesa dei diritti umani, come il comitato di Helsinki per i diritti umani oppure l’ungherese Tasz o Transparency international”, ricorda Márton. Da allora, Orbán non ha risparmiato gli attacchi contro queste organizzazioni, che godono di grande credito, perché i loro rapporti sulla libertà di stampa o sul livello di corruzione sono stati spesso usati dall’opposizione o dai parlamentari europei per denunciare la deriva autoritaria del governo ungherese.