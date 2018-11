Da Verona parte l’offensiva della destra contro l’aborto

Questo articolo nasce dal lavoro comune di un gruppo di giornali europei, Europe’s far right research network , in vista delle elezioni europee 2019. Ne fanno parte, oltre a Internazionale, Falter (Austria), Gazeta Wyborcza (Polonia), Hvg (Ungheria), Libeŕation (Francia) e Die Tageszeitung (Germania).

Il 4 ottobre, mentre il consiglio comunale della città approvava una mozione contro l’aborto presentata dal consigliere leghista Alberto Zelger, alcune attiviste del movimento femminista Non una di meno seguivano in silenzio la seduta indossando i mantelli rossi e le cuffie bianche proprio come le ancelle del romanzo distopico di Atwood, diventato in tutto il mondo il simbolo della lotta delle donne contro la strumentalizzazione dei loro corpi e i tentativi di limitare la loro autodeterminazione.

Romeo e Giulietta probabilmente non sono mai esistiti, ma ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo arrivano a Verona, la città in cui è ambientato il dramma di William Shakespeare, per visitare la casa di Giulietta e la sua tomba, lasciare un bigliettino d’amore nel cortile dell’edificio medievale o toccare la statua che raffigura la protagonista di una delle storie d’amore più tragiche della letteratura mondiale.

La protesta delle ancelle “Ci siamo ispirate a proteste che c’erano state in alcuni stati americani, come il Texas contro misure simili”, continuano. Con il loro travestimento le attiviste sono riuscite ad attirare l’attenzione della stampa nazionale su quello che stava succedendo a Verona, ma la mozione contro l’aborto è stata approvata lo stesso con 21 voti a favore e sei contrari, con l’appoggio perfino della capogruppo del Partito democratico, Carla Padovani.

“Avevamo l’esigenza di protestare in silenzio, ma non potevamo portare cartelli altrimenti ci avrebbero mandato via dalla seduta del consiglio comunale”, spiegano Laura Sebastio e Francesca Milan del gruppo Non una di meno di Verona. Le incontro in un bar a pochi metri dalla casa di Giulietta, in un locale seminterrato diventato un punto di ritrovo per l’opposizione cittadina, più di una volta preso di mira da gruppi neofascisti locali.

“Anche se per il momento in città il servizio per l’interruzione di gravidanza funziona abbastanza bene, nonostante un tasso di obiezione di coscienza intorno al 70 per cento, temiamo che in futuro le organizzazioni pro-life cattoliche proveranno a entrare dentro ai consultori cittadini”, spiega Maria Genneth, ginecologa e presidente dell’Associazione italiana per l’educazione demografica (Aied) di Verona. La sua organizzazione è stata esclusa dalla Consulta comunale della famiglia per volere del sindaco e solo dopo il ricorso al tribunale amministrativo regionale è stata riammessa a partecipare.

Così nel quarantesimo anniversario della legge 194 del 1978 che ha depenalizzato l’interruzione di gravidanza in Italia, a Verona il consiglio comunale ha approvato una misura “per la prevenzione dell’aborto e il sostegno alla maternità” e si è autoproclamata “città a favore della vita”. Inoltre ha stanziato “cospicui finanziamenti” per le organizzazioni antiabortiste cattoliche come Gemma, Chiara e Culla segreta, che si occupano di sostenere economicamente le donne per convincerle a rinunciare a un’interruzione di gravidanza già programmata.

In realtà secondo i dati del ministero della salute in Italia, da quando è stata approvata la legge 194, le interruzioni volontarie di gravidanza sono più che dimezzate. Ma gli antiabortisti italiani, molto legati agli ambienti del tradizionalismo cattolico, sostengono che la legalizzazione dell’aborto sia una delle cause della bassa natalità del paese.

Dal canto suo il leghista Alberto Zelger, primo firmatario della mozione e già sostenitore nel luglio del 2014 di una crociata “in difesa della famiglia naturale” contro le unioni omosessuali, ha affermato durante un’intervista a Radio24 che “l’aborto non è un diritto, è un abominevole delitto. Il mio esempio è la Russia di Putin, dove gli aborti sono scesi da quattro milioni l’anno a due con sussidi alla maternità. Fosse per me la legge sull’aborto, la 194, non dovrebbe esistere. Sono contrario all’aborto, del tutto in linea con la posizione del ministro Fontana. Significa uccidere un bambino nella pancia della mamma”.