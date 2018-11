La propaganda di estrema destra alla conquista dell’Europa

Questo articolo nasce dal lavoro comune di un gruppo di giornali europei, Europe’s far right research network , in vista delle elezioni europee 2019. Ne fanno parte, oltre a Internazionale, Falter (Austria), Gazeta Wyborcza (Polonia), Hvg (Ungheria), Libeŕation (Francia) e Die Tageszeitung (Germania).

Il modello per sferrare l’attacco al servizio pubblico tedesco arriva da Vienna. Joachim Paul, consigliere Afd del land Rheinland-Pfalz (Renania-Palatinato), ha trascorso qualche tempo nella capitale austriaca come factotum della testata online di estrema destra Unzensuriert, la cui redazione è ospitata da una confraternita che si richiama al nazionalismo tedesco. Tornato in Germania, Paul ha lanciato il canale web Afd-Rheinland-Pfalz e adesso le news di Afd arrivano in tutta la Germania. Il modello è l’austriaca Fpö-Tv, l’emittente online creata nel 2012 dal Partito della libertà austriaco (Fpö), e che da poco tempo offre anche un notiziario pensato per essere trasmesso sui telefoni.

Berlino, Jakob Kaiser-Haus, stanza 6630. In questo palazzo nel quartiere amministrativo della capitale tedesca, si trova lo studio di registrazione del gruppo parlamentare di Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania, Afd): una piccola stanza con un tramezzo blu e tanto di logo dell’Afd, green screen per lo sfondo dei video, telecamera, un riflettore. Oltre che nella sala stampa, nel viale Unter den Linden, è qui che si confezionano le notizie con cui il partito di estrema destra vuole dirottare i cittadini tedeschi dal Tagesschau, il principale notiziario della televisione pubblica, alle notizie targate Afd.

L’Fpö ha agito nello stesso modo e da dieci anni investe denaro sulle testate giornalistiche vicine al partito: “Abbiamo cercato di trasformare in virtù quella che era una nostra necessità di comunicazione”, aveva dichiarato in un’intervista l’ex segretario del partito, Herbert Kickl.

Primo passo: costruisci il tuo impero dell’informazione Alle elezioni del 2002, l’attuale premier ungherese Viktor Orbán non si aspettava di essere sconfitto, ma fu veloce a indicare il colpevole della disfatta: i mezzi d’informazione indipendenti, che erano stati troppo critici con il suo partito, Fidesz. Così, dai banchi dell’opposizione, Orbán si è costruito un proprio impero dell’informazione. Un ruolo chiave l’hanno avuto gli oligarchi vicini al partito, che hanno investito in testate giornalistiche ed emittenti private e che oggi controllano il mercato ungherese dei mezzi d’infomazione.

Inoltre, l’estrema destra è sempre più presente nei mezzi d’informazione su scala internazionale. Anche se la situazione politica è diversa da paese a paese, la strategia per la conquista dei canali di informazione rimane la stessa: si comincia stando all’opposizione e mascherando sotto l’etichetta di “notizie alternative” la costruzione di un universo di propaganda; una volta al governo, si conquista il controllo del sistema radiotelevisivo pubblico e si passa all’attacco dei mezzi d’informazione critici e indipendenti. Una procedura che si può spiegare in sette passi.

Inoltre, le testate austriache e quelle tedesche ospitano reciprocamente le loro notizie. Il direttore della redazione online di Wochenblick, anch’essa vicina all’Fpö, ha lavorato per Blaue Narzisse e Sezession, due mezzi d’informazione della nuova destra di ambiente Afd. E su Info-Direkt scrivono Chris Ares, rapper tedesco nazionalista (“Alla mia Germania – Canzone per Chemnitz”), oltre ad altri esponenti del movimento identitario tedesco.

C’è poi la piattaforma online Unzensuriert (Incensurata), che è amministrata da Walter Asperl, deputato dell’Fpö, e che attacca i musulmani, i profughi e le persone omosessuali. E ancora, la rivista Info-Direkt, diffusa nella regione dell’Alta Austria, pubblica inserzioni dell’Fpö con slogan come “Stop all’islamizzazione”. Secondo il giornale, che funge da anello di congiunzione tra il partito e l’estrema destra identitaria, il 2016 è stato l’anno in cui è sono stati “feriti a morte” i “media del sistema”: “È arrivato il momento di prendere parte attiva nella guerra dell’informazione e porre fine al predominio delle opinioni mainstream”.

In Austria, tra i relatori al congresso degli identitari organizzato nel 2016 a Linz con il titolo “Difensori dell’Europa” c’era anche Jürgen Elsässer, direttore della rivista tedesca Compact; negli stand erano presenti Zur Zeit, Compact, Unzensuriert, Alles Roger? e Sezession (il fondatore, Götz Kubitschek, ha portato personalmente dieci casse piene di copie nel portabagagli della sua auto). In quell’occasione, Info-Direkt ha intervistato Paul Hampel, portavoce dell’Afd per gli affari esteri. Mentre Manuel Ochsenreiter, giornalista tedesco di estrema destra, collabora con Wochenblick come “esperto di Medio Oriente”, e spiega che perché la Siria è sufficientemente sicura da poterci rimpatriare i profughi.

L’Incorrect non è l’unico mezzo d’informazione sotto l’influsso del Rassemblement national. In Francia è così ampia la gamma di mezzi d’informazione dell’estrema destra, soprattutto online, che è stato coniato perfino un termine per indicare la presenza della destra radicale sul web: fasciosfera. Ci sarebbe per esempio Fdesouche, abbreviazione di François Desouche, che come Unzensuriert si scaglia contro i migranti e le altre minoranze ed è diventata una delle piattaforme più popolari della fasciosfera francese. Stando ai dati di Alexa, nel 2016 sette dei dieci siti politici più seguiti in Francia appartenevano alla destra radicale, e oggi influenzano anche i mass media tradizionali di stampo conservatore.

Éric Zemmour, editorialista del quotidiano conservatore Le Figaro, è una star della destra che Le Pen vedrebbe molto bene come ministro della cultura. Secondo Zemmour, i datori di lavoro hanno il diritto di rifiutare i lavoratori arabi e neri, e si è rivolto alla giornalista televisiva francese Hapsatou Sy, di madre senegalese, dicendole che il suo nome è “un’offesa per la Francia”.

Secondo passo: usa le notizie false per aumentare le paure

Sul piano dell’informazione, i populisti di destra dei vari paesi si sostengono a vicenda. Il 20 marzo 2018, alla vigilia delle elezioni in Ungheria, la televisione pubblica ungherese ha realizzato delle interviste in Germania. Nel servizio un passante raccontava di aver dovuto lasciare la sua abitazione perché nel quartiere dove viveva erano stati trasferiti gli immigrati, mentre una donna diceva che Amburgo è diventata così pericolosa da costringerla a uscire di casa sempre armata di spray al peperoncino.

In realtà, quelli presentati per comuni passanti erano politici dell’Afd. L’imbroglio è stato scoperto da Márta Orosz, giornalista ungherese che lavora in Germania nel centro di giornalismo d’inchiesta Correctiv. Orosz ha dimostrato che la televisione pubblica ungherese ha dato la parola almeno sette volte a esponenti dell’Afd senza dichiarare la loro appartenenza politica.

In passato Orosz ha lavorato come corrispondente in Germania per la radio ungherese. Quando però il direttore a Budapest ha tagliato da un suo servizio sulle elezioni tedesche del 2017 la frase “tra le file dell’Afd ci sono anche estremisti di destra”, lei ha deciso di andarsene.

Sempre in Ungheria, la tv pubblica all’inizio del 2016 ha spacciato per immagini dal capodanno di Colonia alcune riprese del 2012 di aggressioni sessuali in piazza Tahrir, in Egitto. E ancora, nel 2017, nel periodo della Pentecoste, i cittadini ungheresi hanno appreso dal loro servizio d’informazione pubblica che in coincidenza con il ramadan musulmano la città tedesca di Essen, il cui nome in tedesco significa “mangiare”, si era dovuta ribattezzare Fasten, in tedesco “digiunare”. Notizia che era stata realmente diffusa, ma da una piattaforma di satira tedesca.

Anche i giornalisti francesi dell’estrema destra amano viaggiare: su L’Incorrect sono state descritte le condizioni “drammatiche” del quartiere Favoriten di Vienna, talmente “globalizzata” che in alcuni quartieri non si parla più tedesco: “Benvenuti nella seconda città turca dopo Istanbul! Intorno a noi sfilano con i loro passeggini donne in hijab”. In Ungheria invece “il sole splende anche in autunno”. Perché il paese non è affatto la “terribile dittatura che i mezzi d’informazione occidentali ci raccontano”.

Dal canto loro, i giornali della destra radicale austriaca scrivono che gli ungheresi all’estero sono scappati dalla Germania e dalla Svezia “a causa dell’immigrazione di massa” (Unzensuriert) e che Angela Merkel è una “maniaca dell’immigrazione” (Info-Direkt). E mostrano il premier ungherese Orbán mentre “prepara il prosciutto di Pasqua per i suoi fan” (Wochenblick).

Terzo passo: diffama i tuoi detrattori

L’autore satirico Antoni Szpak è accusato di aver offeso il popolo polacco. Dopo che il presidente Andrej Duda aveva ringraziato il fondatore dell’emittente cattolica Radio Maria per il suo sostegno al partito di governo Diritto e giustizia (Pis), Szpak ha commentato la notizia dicendo che “solo in un paese stupido e bigotto si può arrivare a certi livelli di paranoia”. Per queste parole la procura vorrebbe “processarlo per offesa al popolo polacco”, ha riportato la Süddeutsche Zeitung.

Lo stato polacco vuole procedere anche contro il giornalista Tomasz Piątec, editorialista della Gazeta Wyborcza. Piątec ha pubblicato un libro di grande successo sui dubbi rapporti tra il ministro della difesa Antoni Macierewicz, la mafia russa e i servizi segreti, e ora la procura militare ha aperto un’indagine nell’ipotesi che Piątec abbia “minacciato” ministro della difesa. E mentre in patria rischia di finire sotto processo, a Lipsia Piątec ha ricevuto il Premio per la libertà e il futuro dei media. “Nonostante le condizioni sempre più difficili per i giornalisti, nel suo lavoro d’inchiesta Tomasz Piątec non si lascia intimidire”, è stata la motivazione della giuria.