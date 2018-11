Cosa prevede il ddl Pillon su separazione e affido

Il 10 novembre l’organizzazione femminista Non una di meno ha convocato in più di cento città italiane delle manifestazioni per protestare contro il disegno di legge 735, conosciuto come disegno di legge (ddl) Pillon, presentato dal senatore leghista e fondatore del Family day Simone Pillon il 1 agosto 2018 per garantire “l’affido condiviso, il mantenimento diretto e la garanzia di bigenitorialità”. Il ddl – che è sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 stelle – intende riformare il diritto di famiglia e in particolare l’affidamento dei figli e il loro mantenimento in caso di separazione dei genitori, e al momento è all’esame della commissione giustizia del senato.

Il ddl è stato molto criticato dai movimenti femministi e dalle organizzazioni che si occupano di violenza contro le donne, ma anche dalle associazioni per la tutela dei minori. L’8 novembre in un’intervista il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio ha detto che si potrebbe modificare il disegno di legge nei prossimi mesi “perché così non va”, anche se sei senatori del Movimento 5 stelle sono tra i firmatari del ddl. Ecco quali sono i punti principali del controverso disegno di legge.