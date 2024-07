Oggi cominciano i giochi olimpici di Parigi. La capitale francese ha promesso che la manifestazione sarà sicura, economica e sostenibile, ma a poche ore dall’apertura c’è già stato un grave attacco che ha paralizzato la rete ferroviaria.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, spiega che i rischi per la sicurezza sono una delle preoccupazioni principali per chi ospita le Olimpiadi, insieme ai molti costi e ai pochi guadagni, al punto che molti paesi europei sono diventati scettici sui vantaggi economici che la manifestazione sportiva potrebbe portare. Riuscirà l’organizzazione messa in atto da Parigi a dimostrare che si sbagliano?